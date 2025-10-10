Головна Світ Соціум
На Філіппінах стався потужний землетрус (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фахівці оцінили глибину підземних поштовхів у 20 км
фото: Бюро пожежної охорони Філіппін

Землетрус магнітудою 7,4 було зафіксовано біля південно-східного узбережжя Філіппін

Уранці 10 жовтня біля південного узбережжя Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,5. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У кількох країнах, зокрема на Філіппінах, в Індонезії та Палау, оголошено попередження про можливе цунамі. Людей у прибережних районах закликають негайно піднятися на височини.

На Філіппінах стався потужний землетрус (відео) фото 1
фото: Бюро пожежної охорони Філіппін

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології попередив про можливі пошкодження будівель і повторні підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу знаходився у водах біля міста Манай у провінції Давао-Орієнталь, регіон Мінданао. Глибину поштовхів оцінили у 20 км. Небезпечні хвилі можуть накрити узбережжя в радіусі 300 км від епіцентру.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що влада готує пошуково-рятувальні команди, які вирушать у зону лиха, щойно це буде безпечно. «Ми працюємо цілодобово, щоб допомога дісталася кожному, хто її потребує», – каже він.

У центральних і південних районах країни мешканців прибережних міст закликають евакуюватися у безпечніші місця, адже висота хвиль може перевищувати один метр. За даними Тихоокеанського центру попередження про цунамі, на Філіппінах можливі хвилі заввишки від одного до трьох метрів.

Нагадаємо, наприкінці вересня у провінції Кютахія на заході Туреччини відбулася серія підземних поштовхів. Максимальна сила землетрусу становила 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 8,46 км.

До слова, на Камчатці стався потужний землетрус, за даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда якого склала 7,8 бала. 

