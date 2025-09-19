Головна Країна Події в Україні
Атака на Київ, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київ, заяви Трампа: головне за ніч
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
фото: Білий дім

Станом на 05:35 столична влада не надала оновленої інформації щодо нічного обстрілу

Російські окупанти атакували Київ дронами, Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну, на Камчатці стався землетрус, група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

Цієї ночі російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ. Зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. За попередніми даними, на кількох локаціях.

Уламки безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі. В результаті пошкоджено тролейбусну мережу. Падіння й вибух БпЛА зафіксовано в Соломʼянському районі. 

Станом на 05:35 столична влада не надала оновленої інформації щодо нічного обстрілу.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування щодо ситуації з війною в Україні. В інтерв’ю для Fox News Трамп поділився своїми думками про поточну ситуацію і взаємодію між лідерами Росії та України.

«Я розчарований Путіним. Я думав, що найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним, але виявилося, що це найскладніше», – сказав Трамп.

Він додав, що спочатку вірив, що зможе використати свої особисті зв'язки з російським диктатором для досягнення миру, однак ситуація стала набагато складнішою, ніж він очікував.

За словами президента США, «стосунки між Путіним і Зеленським жахливі, вони реально ненавидять один одного»

Трамп також заявив, що США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні.

Журналістка уточнила, чи вважає Трамп, що російські безпілотники потрапили до Польщі випадково, Трамп відповів: «Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найбільша атака на безпілотник – це вивести з ладу, тоді вони падають всюди. Тож сподіватимемося, що це було так».

Землетрус на Камчатці

На Камчатці стався потужний землетрус, за даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда якого склала 7,8 бала. Однак, за повідомленням Геофізичної служби РАН, в Петропавловську-Камчатському сила підземних поштовхів була оцінена в 7,2 бала.

Губернатор Камчатської області Росії Володимир Солодов повідомив, що після потужного землетрусу магнітудою 7,8, який стався біля східного узбережжя півострова, було оголошено попередження про цунамі.

Як повідомляється, наразі немає інформації про серйозні пошкодження інфраструктури, хоча місцеві органи продовжують стежити за ситуацією та підготовлені до можливих подальших заходів.

Резолюція про визнання палестинської держави у США

Група сенаторів США представила першу резолюцію сенату, яка закликає до визнання палестинської держави.

Reuters зазначає, що законопроєкт, запропонований демократами, ймовірно, не буде підтриманий Палатою представників, де республіканці на чолі з президентом Дональдом Трампом мають більшість 53 голосами проти 47.

