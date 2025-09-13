Головна Світ Соціум
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
Сейсмологи ще рік тому попереджали владу про ризик землетрусів та активізації вулканів
колаж: glavcom.ua

На Камчатці стався землетрус магнітудою понад 6 балів

Вранці 13 вересня на Камчатці у РФ стався землетрус. Потужні підземні поштовхи зафіксували о 6-й ранку за київським часом. Хоча російські джерела розходяться в даних, губернатор Володимир Солодов уточнив, що магнітуда в епіцентрі в Тихому океані сягала 7.7, тоді як у самому регіоні – 6.3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Після землетрусу жителів східного узбережжя Камчатки попередили про загрозу цунамі. Інформація про руйнування відсутня, фахівці обстежують будівлі.

Як повідомляють російські ЗМІ, сейсмологи ще рік тому попереджали владу про ризик землетрусів та активізації вулканів у цьому регіоні. Зазначається, що афтершоки можуть тривати ще до пів року, а на півночі та півдні півострова зберігається ризик нових підземних поштовхів.

Нагадаємо, 15 серпня черговий один землетрус магнітудою понад 5,0 стався у Тихому океані біля Північних Курил Сахалінської області у п’ятницю вранці. Це вже третє сейсмічне явище за той день, заявили в Сахалінській філії Єдиної Геофізичної служби РАН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Землетрус магнітудою 5,1 було зареєстровано о 10:12 за сахалінським часом (02:12 за московським). Його епіцентр знаходився за 127 км на схід від міста Сєверо-Курильськ, що на острові Парамушир. Осередок залягав на глибині 10 км під морським дном.

На острові Парамушир сейсмічну подію відчули з силою до двох-трьох балів. Загрозу цунамі не оголошували.

