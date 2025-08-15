Поблизу Північних Курил відбулося три землетруси за ранок

Біля Північних Курил зафіксували третій за ранок землетрус магнітудою понад 5,0

Ще один землетрус магнітудою понад 5,0 стався у Тихому океані біля Північних Курил Сахалінської області у п’ятницю вранці. Це вже третє сейсмічне явище за сьогодні, заявили в Сахалінській філії Єдиної Геофізичної служби РАН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Землетрус магнітудою 5,1 було зареєстровано о 10:12 за сахалінським часом (02:12 за московським). Його епіцентр знаходився за 127 км на схід від міста Сєверо-Курильськ, що на острові Парамушир. Осередок залягав на глибині 10 км під морським дном.

На острові Парамушир сейсмічну подію відчули з силою до двох-трьох балів. Загрозу цунамі не оголошували.

Вранці у п’ятницю біля Північних Курил уже зафіксували два землетруси магнітудою 5,2 та 5,3. Один з них на Парамуширі відчули з силою до трьох балів. В обох випадках загрозу цунамі також не оголошували.

Нагадаємо, на Камчатці за останній місяць відбулося вже третє виверження вулкана. Вранці у четвер, 14 серпня, прокинувся вулкан Каримський, який викинув стовп попелу на висоту до 2 км над рівнем моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Для вулкана встановлено помаранчевий (високий) код авіаційної небезпеки. Як повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження, «активність, що триває, може вплинути на літаки, які літають низько». Також за 26 км на південний схід від вулкана спостерігається хмара попелу розміром 12 на 12 км.