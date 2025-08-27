Головна Світ Соціум
Сильний землетрус стався в Каспійському морі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сильний землетрус стався в Каспійському морі
Жителі Махачкали повиходили на вулицю, бо боялися повторних поштовхів
фото: соціальні мережі

Поштовхи відчувалися у Дагестані, Чечні, Астрахані, а також у П'ятигорську, Кисловодську та Актау (Казахстан) і Азербайджані

У Каспійському морі стався потужний землетрус, поштовхи від якого відчули жителі кількох російських регіонів і сусідніх країн. За інформацією російських ЗМІ, епіцентр землетрусу знаходився за 28 км на схід від міста Ізбербаш на глибині 10 км, передає «Главком».

Поштовхи відчувалися у Дагестані, Чечні, Астрахані, а також у П'ятигорську, Кисловодську та Актау (Казахстан) і Азербайджані. За даними телеграм-каналу SHOT, щонайменше тисяча жителів Махачкали вийшли на вулиці, побоюючись повторних поштовхів.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає. Місцева влада та рятувальні служби перевіряють ситуацію.

Нагадаємо, ще один землетрус магнітудою понад 5,0 стався у Тихому океані біля Північних Курил Сахалінської області у п’ятницю вранці. Це вже третє сейсмічне явище за сьогодні, заявили в Сахалінській філії Єдиної Геофізичної служби РАН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Землетрус магнітудою 5,1 було зареєстровано о 10:12 за сахалінським часом (02:12 за московським). Його епіцентр знаходився за 127 км на схід від міста Сєверо-Курильськ, що на острові Парамушир. Осередок залягав на глибині 10 км під морським дном.

На острові Парамушир сейсмічну подію відчули з силою до двох-трьох балів. Загрозу цунамі не оголошували.

До слова, на Камчатці за останній місяць відбулося вже третє виверження вулкана. Вранці у четвер, 14 серпня, прокинувся вулкан Каримський, який викинув стовп попелу на висоту до 2 км над рівнем моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Для вулкана встановлено помаранчевий (високий) код авіаційної небезпеки. Як повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження, «активність, що триває, може вплинути на літаки, які літають низько». Також за 26 км на південний схід від вулкана спостерігається хмара попелу розміром 12 на 12 км.

