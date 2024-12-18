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Швеція готується вивозити культурні цінності перед можливою війною з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швеція готується вивозити культурні цінності перед можливою війною з Росією
«Ваза» – єдиний у світі парусний корабель, що зберігся з початку XVII століття, і є культурним надбанням Швеції
фото із відкритих джерел

Швеція розробляє план щодо культурної спадщини у разі війни чи загрози війни з боку Росії

Уряд Швеції видав постанову про те, що Шведська національна рада з культурної спадщини має розпочати планування евакуації та безпечного транспортування культурних та історичних цінностей у разі військової загрози або початку війни.

Постанова була прийнята на тлі постійних погроз з боку країни-агресорки Росії.  «Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до пошкодження та руйнування культурних установ, таких як музеї, архіви та бібліотеки. Знищення української культурної спадщини підкреслило необхідність захисту культурних об’єктів у Швеції під час посиленої підготовки та, зрештою, війни. Ось чому ми зараз даємо Шведській національній раді з культурної спадщини це завдання, щоб посилити нашу готовність», – заявила міністерка культури Паріса Лільєстранд.

Національній раді з культурної спадщини буде виділено спеціальне фінансування у законопроєкті про бюджет на 2025 рік. Це 19 мільйонів крон у 2025 році, 26 мільйонів крон у 2026 році та 39 мільйонів крон у 2027 році.

«Культурна спадщина Швеції є фундаментальною частиною ідентичності та історії нашої країни. Тому його також потрібно захищати, незалежно від того, які виклики принесе майбутнє. Коли уряд зараз прискорює розбудову цивільної оборони, сектор культурної спадщини є очевидним підкомпонентом, і сьогоднішнє оголошення є підтвердженням цього», каже міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Завдання включає планування та підготовчі роботи відповідних установ культурної спадщини. «Щоб бути забезпеченими запасними та евакуаційними складами, а також спецтранспортом, для вивезення особливо цінних культурних об'єктів у разі військової загрози або початку війни», – пише уряд Швеції у своїй постанові.

До слова, Швеція і Данія у п’ятницю, 6 грудня оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин призначені для України. 

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Теги: культурна спадщина спадщина фінансування музеї війна бюджет міністр росія Швеція

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