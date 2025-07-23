Будапешт судитиме угорця за службу в ЗСУ

Весною 2024 року чоловік вирішив добровільно вступити до лав ЗСУ, аби відбити російську агресію

Угорська прокуратура звинуватила місцевого жителя, який бере участь у російсько-українській війні у складі Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

В обвинувальному акті зазначено, що весною 2024 року чоловік вирішив добровільно вступити до лав Збройних сил України, щоб брати участь у боях проти російських військ. Згодом він виїхав до України, де після кількох днів підготовки був зарахований до складу батальйону, який брав участь у бойових діях, зокрема він виконував розвідувальні завдання.

Прокуратура звинувачує чоловіка, який перебуває в розшуку, у «незаконному вербуванні шляхом вступу до складу збройної організації, що не входить до складу збройних сил союзника, з метою участі в збройних зіткненнях». Прокуратура просить суд розглянути справу щодо чоловіка та винести вирок за його відсутності, оскільки місцеперебування угорця наразі невідоме.

Нагадаємо, Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого закарпатця, який мав подвійне громадянство. Україна висловила рішучий протест проти дій Угорщини, яка запровадила санкції щодо трьох українських генералів.

Як повідомлялося, Угорщина розкритикувала рішення щодо нового бюджету ЄС. Будапешт запевняє, що відтепер кожне п’яте євро отримає Україна.

До слова, політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан поставив під сумнів поширену тезу про те, що Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всього європейського континенту. За його словами, Будапешт не підтримує ідею, що військова підтримка Києва посилює стабільність Європи.