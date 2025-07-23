Місто в Німеччині штрафуватиме батьків, які запізнюються забирати дітей із дитсадка

За кожні 15 хвилин запізнення до дитсадка батькам доведеться сплатити 10 євро

У баварському місті Фельбург з 1 вересня цього року почне діяти новий захід для батьків, які регулярно із запізненням забирають своїх дітей із дитячого садка. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Тепер за кожну чверть години запізнення доведеться сплачувати 10 євро. Рішення стосується всіх форм дошкільного закладу – ясел та звичайного дитячого садка.

Все почалося зі скарг вихователів із дитячого садка Rappelkiste. Вони розповіли, що все частіше залишаються на роботі довше, ніж належить – іноді до пів години після офіційного закінчення робочого дня. При цьому ці понаднормові не оплачуються.

Нова система штрафів працюватиме так: офіційний час роботи – з понеділка по четвер до 16:00, у п'ятницю – до 15:00. Після двох попереджень батькам доведеться платити по 10 євро за кожні 15 хвилин запізнення. Рішення було прийнято міською радою одноголосно.

Нагадаємо, у Китаї сотні дітей отруїлися свинцем у дитсадку. Шестеро людей, включаючи інвестора, директора та кухарів дитячого садка, були заарештовані в провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай), після умисного додавання токсичних свинцевих барвників у дитячу їжу, в результаті чого отруїлися 247 дошкільнят.

Раніше «Главком» писав що у китайській провінції Ганьсу правоохоронці затримали вісім підозрюваних у причетності до масового отруєння дітей свинцем в одному з місцевих дошкільних закладів.