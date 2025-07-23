В Ірландії шукають жартівників, які імітували ДТП з манекеном, облитим кетчупом

Спочатку водій вирішив, що збив людину, але в аварії постраждало лише «опудало», зроблене з поліетиленових пакетів та вкрите червоним кетчупом

Поліція ірландського графства Донегол намагається поговорити з трьома дотепниками, що залишили на узбіччі дороги манекен, покритий кетчупом і який був збитий машиною, що проїжджала повз. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Irish Times.

Інцидент стався біля Мілфорда, на дорозі R245 близько опівночі у неділю. Водій, який вийшов із машини після зіткнення, спочатку подумав, що він збив людину. Однак виявилося, що в аварії постраждав манекен, зроблений з м'яких поліетиленових пакетів, одягнений у темний одяг та вкритий кетчупом.

Внаслідок пригоди машина була пошкоджена, тому автомобіліст звернувся до поліції.

Правоохоронці з'ясували, що поряд із місцем ДТП стояла біла машина із трьома молодими чоловіками. Після зіткнення вона швидко поїхала у напрямку села Каррігарт.

Наразі поліція розшукує жартівників та можливих свідків події.

Нагадаємо, у Великій Британії двоповерховий автобус з пасажирами врізався у міст, внаслідок чого в аварії постраждало щонайменше 15 людей. Інцидент стався у місті Манчестер.

«Главком» писав, що у Румунії сталася аварія за участю автобуса з 60 українцями – транспортний засіб зіткнувся з румунським мікроавтобусом, унаслідок чого загинула одна людина. ДТП трапилася вранці 30 червня на трасі DN2 у повіті Бакеу, що на північному сході країни. В автобусі перебували 60 громадян України, серед яких – 21 дитина.