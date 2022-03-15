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    На Європу сунуть криваві дощі з Сахари

    Величезна кількість пилу і піску направляється в Європу із Сахари - На Європу сунуть криваві дощі з Сахари
    Величезна кількість пилу і піску направляється в Європу із Сахари
    фото з відкритих джерел

    До Східної Європи це атмосферне явище добереться до ранку середи

    У Європу із пустелі Сахари направляється величезна кількість пилу і піску. Про великі концентрації повідомляють в основному Іспанія, Франція, а також Німеччина. Пил з найбільшої в світі пустелі забарвлює дощ у червоний колір. Про це повідомляє видання Novinky.cz.

    Німецькі метеорологи попереджають, що через величезну кількість пилу і дрібного піску із Сахари поверхні і дощ стають червоними.

    «Це буде буквально кривавий дощ, один з найсильніших за останні роки», ‒ попереджають німецькі метеорологи і кажуть, що опади очікуються вже сьогодні, 15 березня.

    До Східної Європи це атмосферне явище добереться до ранку середи, але тут опади не матимуть такого інтенсивного забарвлення.

    Величезна кількість пилу і піску направляється в Європу із Сахари. Про великі концентрації повідомляють в основному Іспанія, Франція, а також Німеччина. Пил з найбільшої в світі пустелі забарвлює дощ у червоний колір.

    Нагадаємо, у деяких регіонах України синоптики прогнозують мокрий сніг. Останні снігові дні при цьому очікуються в середині наступного тижня

    Теги: прогноз погоди Німеччина Європа атмосферне явище Франція Іспанія дощ
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    На Європу сунуть криваві дощі з Сахари