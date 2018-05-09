На металургійному заводі в Бельгії прогримів вибух

Поранення отримали щонайменше троє з 600 працівників заводу

У бельгійському місті Шатле сьогодні вранці в результаті загоряння резервуара з газом стався вибух на металургійному підприємстві компанії Aperam, повідомила телерадіокомпанія RTL. За її даними, поранення отримали щонайменше троє з 600 працівників заводу, персонал був терміново евакуйований. В якості запобіжного заходу було також вирішено



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Поранення отримали щонайменше троє з 600 працівників заводу

У бельгійському місті Шатле сьогодні вранці в результаті загоряння резервуара з газом стався вибух на металургійному підприємстві компанії Aperam, повідомила телерадіокомпанія RTL.

За її даними, поранення отримали щонайменше троє з 600 працівників заводу, персонал був терміново евакуйований.

В якості запобіжного заходу було також вирішено евакуювати працівників і пасажирів залізничної станції, розташованої в 300 метрах від підприємства.

На даний момент пожежники вже ліквідували осередок займання. Дим від пожежі визнаний не токсичним, загрози для здоров'я людей немає, повідомили в адміністрації Шатле.

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