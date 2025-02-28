Грав на саксофоні та малював. Що відомо про полеглого брата Романа Ратушного – Василя

За відвагу та службу у жовтні 2023 року Василь Ратушний був удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест»

Тарас Ратушний розповідав, що його старший син Василь пішов тим самим шляхом, що й молодший

27 лютого на війні з російськими окупантами загинув Василь Ратушний – брат відомого полеглого активіста Романа Ратушного та син письменниці Світлани Поваляєвої і військовослужбовця ЗСУ Тараса Ратушного. Його ім’я назавжди закарбоване в історії боротьби за Україну. «Главком» розповідає все, що відомо про Василя Ратушного.

Поваляєва зауважила, що її сил загинув під час бойового виїзду.

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Що відомо про Василя Ратушного?

Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року. Як і його мати та брат, був учасником Революції Гідності, згодом – бойових дій у зоні АТО/ООС.

«Василь Ратушний, вікінг, старший мій син, чийого позивного я досі не знаю Гасився насмерть у найгарячіших точках Майдану. Взимку 2015-го неповнолітнім пішов воювати. У 2019-му не поновив контракт, бо понад усе прагнув жити на своїй землі і власноруч збудувати на цій землі будинок. 24 лютого 2022-го організував місцеву самооборону і пішов захищати Київ та Київщину», – розповідала про сина Світлана Поваляєва.

Василь Ратушний загинув 27 лютого фото: Taras Ratushnyy/Facebook

Восени 2022 року Василь Ратушний разом із побратимами воював на Бахмутському напрямку.

У мирному житті Василь будував будинок, майстерно грав на альт-саксофоні та фортепіано, малював, виготовляв ножі, які дарував матері до дня народження, створював репліки зброї вікінгів і навіть власноруч робив меблі.

Василь Ратушний був учасником Революції Гідності фото: Svitlana Povalyaeva/Facebook

«Коли Рома з Василем були ще маленькі, в якийсь момент ми з їхнім батьком розійшлися. І я дуже переживала, щоб вони не виросли такими «маминими синочками». Усе-таки присутність чоловіка – хай це буде дід, вітчим, материні друзі – дуже важлива… Якось ми з синами, які на той час були вже дорослі, про це говорили – чи бракувало їм чого у дитинстві саме в плані виховання. І Василь, який всього лише на рік і три місяці старший за Романа, сказав, що єдине, чого йому дещо не вистачало – це дисципліни. Я кажу: малиш, ти серйозно? Хочеш сказати, що тобі можна було щось нав’язати? Наведи мені приклад, де б ти послухався і це було можливо. Він замислився і такий: «Мда…»», – зауважувала Світлана Поваляєва в інтерв’ю «Новинарні».

У жовтні 2023 року Василь Ратушний був удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» фото: Taras Ratushnyy/Facebook

Тарас Ратушний розповідав, що його старший син Василь пішов тим самим шляхом, що й молодший:

«Старший син Василь, його брат, ішов тим шляхом, будучи старшим на рік з невеликим, – казав Тарас Ратушний на YouTube-каналі «Ми – Україна». – Колом знайомих була 93-тя бригада, вони всі туди вступили і воювали».

27 лютого на війні з російськими окупантами загинув Василь Ратушний фото: Svitlana Povalyaeva/Facebook

За відвагу та службу в жовтні 2023 року Василь Ратушний був удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Нагадаємо, брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності.

Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».

Роман Ратушний фото з соцмереж

Світлана Поваляєва – українська письменниця й журналістка. Працювала за фахом на телебаченні, радіо, в електронних та друкованих виданнях. Лауреатка поетичних конкурсів «Молоде вино», Всеукраїнського літературного конкурсу видавництва «Смолоскип», конкурсу молодих митців «Старт» від фонду «Відродження».

Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва фото з соцмереж

Жінка – учасниця численних літературно-музичних та літературних фестивалів. Учасниця трьох революцій (На Граніті, Помаранчевої та Гідності) та протестних акцій «Україна без Кучми» і «Мовний Майдан».