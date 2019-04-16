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    У світі

    У Туреччині перекинувся шкільний автобус, постраждали 34 людини

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    Внаслідок аварії одна людина перебуває у важкому стані - У Туреччині перекинувся шкільний автобус, постраждали 34 людини
    Внаслідок аварії одна людина перебуває у важкому стані

    Водій не впорався з керуванням

    На південному заході Туреччини перекинувся автобус, який віз учнів на екскурсію. В результаті травми різного ступеня тяжкості отримали 34 людини. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомляє CNN.

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    Зазначається, що автобус перевозив учнів за маршрутом Аджипаям-Денізлі. Водій не впорався з керуванням транспортного засобу.

    Зараз відомо, що одна людина перебуває у важкому стані.

    Усього в автобусі їхали 22 учні місцевої школи, чотири викладачі, 5 батьків, екскурсовод і два водії.

    Нагадаємо, у Румунії мікроавтобус зіткнувся з поїздом, загинули чотири людини.

    Як повідомлялося, п’яна ДТП на проспекті Перемоги: мікроавтобус зніс огорожу і пошкодив дві автівки (фото, відео).

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