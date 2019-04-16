У Туреччині перекинувся шкільний автобус, постраждали 34 людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок аварії одна людина перебуває у важкому стані

Водій не впорався з керуванням

На південному заході Туреччини перекинувся автобус, який віз учнів на екскурсію. В результаті травми різного ступеня тяжкості отримали 34 людини. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомляє CNN.

Зазначається, що автобус перевозив учнів за маршрутом Аджипаям-Денізлі. Водій не впорався з керуванням транспортного засобу.

Зараз відомо, що одна людина перебуває у важкому стані.

Усього в автобусі їхали 22 учні місцевої школи, чотири викладачі, 5 батьків, екскурсовод і два водії.

Нагадаємо, у Румунії мікроавтобус зіткнувся з поїздом, загинули чотири людини.

Як повідомлялося, п’яна ДТП на проспекті Перемоги: мікроавтобус зніс огорожу і пошкодив дві автівки (фото, відео).

Також у Київській області в ДТП загинула неповнолітня.

Раніше в Польщі перекинувся автобус з українцями, одна людина загинула.

У Німеччині автобус з дітьми потрапив в ДТП: 30 постраждалих