У Румунії мікроавтобус зіткнувся з поїздом



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Водій мікроавтобуса отримав легкі травми

Внаслідок аварії загинули чотири людини

У Румунії біля населеного пункту Бузеу мікроавтобус зіткнувся з поїздом, є загиблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DIGI24.

«Аварія між мікроавтобусом і поїздом в Бузеу. Чотири людини загинули», - повідомляє румунське видання DIGI24.

Інцидент стався в понеділок, 15 квітня ввечері. Влада в Бузеу оголосила «червоний» план втручання.

Відомо, що чотири людини загинули, ще десять осіб було доправлено в лікарню, один з них у важкому стані.

Водій мікроавтобуса отримав легкі травми.

На даний момент ще двоє людей знаходиться в критичному стані.

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