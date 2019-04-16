У Румунії мікроавтобус зіткнувся з поїздом
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Водій мікроавтобуса отримав легкі травми
Внаслідок аварії загинули чотири людини
У Румунії біля населеного пункту Бузеу мікроавтобус зіткнувся з поїздом, є загиблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DIGI24.
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«Аварія між мікроавтобусом і поїздом в Бузеу. Чотири людини загинули», - повідомляє румунське видання DIGI24.
Інцидент стався в понеділок, 15 квітня ввечері. Влада в Бузеу оголосила «червоний» план втручання.
Відомо, що чотири людини загинули, ще десять осіб було доправлено в лікарню, один з них у важкому стані.
Водій мікроавтобуса отримав легкі травми.
На даний момент ще двоє людей знаходиться в критичному стані.
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