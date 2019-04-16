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    У світі

    У Румунії мікроавтобус зіткнувся з поїздом

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    Водій мікроавтобуса отримав легкі травми - У Румунії мікроавтобус зіткнувся з поїздом
    Водій мікроавтобуса отримав легкі травми

    Внаслідок аварії загинули чотири людини

    У Румунії біля населеного пункту Бузеу мікроавтобус зіткнувся з поїздом, є загиблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DIGI24.

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    «Аварія між мікроавтобусом і поїздом в Бузеу. Чотири людини загинули», - повідомляє румунське видання DIGI24.

    Інцидент стався в понеділок, 15 квітня ввечері. Влада в Бузеу оголосила «червоний» план втручання.

    Відомо, що чотири людини загинули, ще десять осіб було доправлено в лікарню, один з них у важкому стані.

    Водій мікроавтобуса отримав легкі травми.

    На даний момент ще двоє людей знаходиться в критичному стані.

    Як повідомлялося, п’яна ДТП на проспекті Перемоги: мікроавтобус зніс огорожу і пошкодив дві автівки (фото, відео).

    Також у Київській області в ДТП загинула неповнолітня.

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