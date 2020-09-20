На протестній акції в Москві затримали політолога Солов’я



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Валерій Соловей один з ідеологів російської демократичної опозиції

Політолог заявив, що поліцейські без пояснення причин затримали його, посадили в машину і відвезли до відділку

Під час протестної «прогулянки» в середмісті Москви у суботу, 19 вересня 2020 року, було затримано одного з ідеологів російської демократичної опозиції, доктора історичних наук, політолога Валерія Солов’я, звільненого з посади професора Московського держуніверситету.

Про це його однодумці повідомили у соцмережах. Інформацію підтвердив правозахисник Марк Фейгін.

За словами Солов’я, він підходив до метро, коли до нього підбігли поліцейські, без пояснення причин затримали і посадили в машину.

Політолога забрали до відділу внутрішніх справ і незабаром відпустили із зобов’язанням про явку для складання протоколу за статтею про порушення порядку проведення акції.

«Намагалися сказати, що затримали за несанкціонований захід. Але подивимося, що буде у протоколі. Принаймні офіцер, який там був, сказав, що «якось доказів немає», – сказав Соловей.

60-річний Соловей – російський історик, політичний аналітик, публіцист. До 2019 року завідував кафедрою суспільних зв’язків МДІМВ, але його звільнили, як він стверджував, із політичних причин.

Нагадаємо, 29 серпня, у Хабаровську пройшла 50-а за рахунком антипутінська акція протесту.

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