Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Ростовській АЕС відбулась масштабна пожежа, є жертви

Юрій Лящук
glavcom.ua
На Ростовській АЕС відбулась масштабна пожежа, є жертви
Внаслідок інциденту одна людина загинула
фото ілюстративне

На Ростовській АЕС сталась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3

На Ростовській АЕС одна людина загинула через загоряння блокового трансформатора енергоблоку. Про це повідомляють росЗМІ.

На Ростовській АЕС сталась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3. Зазначається, що внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна постраждала.

«31 грудня 2022 року о 18:30 на Ростовській АЕС відбулась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3, який перебуває у плановому ремонті. Для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків», – повідомили у Росенергоатомі.

Пожежу вдалося ліквідувати. На місці події виявили одного загиблого співробітника атомної електростанції, ще один постраждав і був доставлений до лікарні. Йому буде надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, неподалік Санкт-Петербурга (Росія) у місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер «Арктика».

Раніше повідомялось, що через обстріли окупантів відключена резервна лінія живлення ЗАЕС.

Читайте також: Масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото)
Теги: пожежа росія АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Новосибірську спалахнула масштабна пожежа (відео)
У Новосибірську спалахнула масштабна пожежа (відео)
26 грудня, 15:02
Під загрозою опинились багатоповерхівки району
Масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото)
Вчора, 01:20
Заграву у Харкові видно із Салтівки
Після ворожої атаки дронів у Харкові почалась пожежа (фото)
29 грудня, 01:47

Соціум

Вибух в російському Омську: на місці події спалахнула пожежа (відео)
Вибух в російському Омську: на місці події спалахнула пожежа (відео)
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
На Ростовській АЕС відбулась масштабна пожежа, є жертви
На Ростовській АЕС відбулась масштабна пожежа, є жертви
На півночі Боснії розбився спортивний літак, є загиблі (фото)
На півночі Боснії розбився спортивний літак, є загиблі (фото)
ЗМІ: Британці хочуть позбавити принца Гаррі королівського титулу
ЗМІ: Британці хочуть позбавити принца Гаррі королівського титулу
Путін нагородив «сирійського м’ясника» Суровікіна за убивство українців
Путін нагородив «сирійського м’ясника» Суровікіна за убивство українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
20K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
15K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
14K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
13K
Ракетна атака Києва: з’явилися жахливі кадри з Протасового Яру
12K
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту