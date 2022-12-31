На Ростовській АЕС відбулась масштабна пожежа, є жертви

На Ростовській АЕС сталась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3

На Ростовській АЕС одна людина загинула через загоряння блокового трансформатора енергоблоку. Про це повідомляють росЗМІ.

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На Ростовській АЕС сталась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3. Зазначається, що внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна постраждала.

«31 грудня 2022 року о 18:30 на Ростовській АЕС відбулась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3, який перебуває у плановому ремонті. Для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків», – повідомили у Росенергоатомі.

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Пожежу вдалося ліквідувати. На місці події виявили одного загиблого співробітника атомної електростанції, ще один постраждав і був доставлений до лікарні. Йому буде надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, неподалік Санкт-Петербурга (Росія) у місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер «Арктика».

Раніше повідомялось, що через обстріли окупантів відключена резервна лінія живлення ЗАЕС.