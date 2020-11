На Шрі-Ланці врятували понад 100 чорних дельфінів, які викинулися на берег

Військові і волонтери на Шрі-Ланці врятували 120 чорних дельфінів, які викинулися на берег. Щонайменше двох тварин врятувати не вдалося. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомляє The Guardian.

In pictures: Some 120 pilot whales saved on Sri Lanka's west coast after a mass beaching. Unfortunately, three whales and a dolphin died https://t.co/aIA7J3Aeel pic.twitter.com/3ghRW7Z3br