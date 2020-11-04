На Шрі-Ланці врятували понад 100 чорних дельфінів, які викинулися на берег

Два кити померли від ран, які вони отримали, коли викидалися на берег

Два кити померли від ран, які вони отримали, коли викидалися на берег

Зграя дельфінів викинулася на берег в місті Пандуре на узбережжі Лаккадівського моря, за 25 кілометрів від столиці

Військові і волонтери на Шрі-Ланці врятували 120 чорних дельфінів, які викинулися на берег. Щонайменше двох тварин врятувати не вдалося. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомляє The Guardian.

In pictures: Some 120 pilot whales saved on Sri Lanka's west coast after a mass beaching. Unfortunately, three whales and a dolphin died https://t.co/aIA7J3Aeel pic.twitter.com/3ghRW7Z3br — TRT World (@trtworld) November 3, 2020

«Ми використовували наш невеликий прибережний патрульний корабель, щоб витягнути китів одного за іншим назад в більш глибокі води. На жаль, два кити померли від ран, які вони отримали, коли викидалися на берег», – повідомила представник Військово-морського флоту Індіка де Сільва.

Чорні дельфіни, які можуть досягати шести метрів в довжину і важити тонну, дуже товариські. Причина, з якої вони масово викидаються на берег, залишається невідомою, попри те, що вчені вивчають це явище десятиліттями.

Нагадаємо, що українські науковці допоможуть порахувати дельфінів у Чорному морі.