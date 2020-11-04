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    У світі

    На Шрі-Ланці врятували понад 100 чорних дельфінів, які викинулися на берег

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    <span>Два кити померли від ран, які вони отримали, коли викидалися на берег</span> - На Шрі-Ланці врятували понад 100 чорних дельфінів, які викинулися на берег
    Два кити померли від ран, які вони отримали, коли викидалися на берег

    Зграя дельфінів викинулася на берег в місті Пандуре на узбережжі Лаккадівського моря, за 25 кілометрів від столиці

    Військові і волонтери на Шрі-Ланці врятували 120 чорних дельфінів, які викинулися на берег. Щонайменше двох тварин врятувати не вдалося. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомляє The Guardian.

    «Ми використовували наш невеликий прибережний патрульний корабель, щоб витягнути китів одного за іншим назад в більш глибокі води. На жаль, два кити померли від ран, які вони отримали, коли викидалися на берег», – повідомила представник Військово-морського флоту Індіка де Сільва.

    Чорні дельфіни, які можуть досягати шести метрів в довжину і важити тонну, дуже товариські. Причина, з якої вони масово викидаються на берег, залишається невідомою, попри те, що вчені вивчають це явище десятиліттями.

    Нагадаємо, що українські науковці допоможуть порахувати дельфінів у Чорному морі.

    військові корабель тварини
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