На військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало кілька вибухів – ЗМІ

Місцеві жителі також повідомляли, що вранці приблизно о 8:00-9:30 чули кілька звуків, схожих на вибухи

Є інформація, що пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку

Сьогодні, 26 лютого, починаючи з 11 ранку почала надходити інформація, що на околицях аеродрому «Мачулищі», розташованого за 12 км від Мінська, спостерігається активність ДАІ та ВР. Про це з посиланням на низку білоруських телеграм-каналів пише моніторингова група «Білоруський Гаюн».

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За її інформацією, ДАІ зупиняло машини, які проїздили повз аеродром, перевіряло багажники та документи водіїв. Було помічено рух МАЗів ВР до аеродрому, а також біля місцевого відділення МВС стояли співробітники у бронежилетах та з автоматами.

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Місцеві жителі також повідомляли, що вранці приблизно о 8:00-9:30 чули кілька звуків, схожих на вибухи. За іншою інформацією, гучний вибух чули й уночі.

Пізніше, ініціатива BYPOL повідомила, що вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» сталося два вибухи, внаслідок яких було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

За даними «Білоруського Гаюна», зараз активність у районі аеродрому зберігається, околиці патрулює вертоліт, а на землі пошуки проводить ОМОН. Інформація уточнюється.

До слова, російська та білоруська авіації у РБ почали імітувати зльоти винищувачів МіГ-31К, які є потенційними носіями високоточних ракет «Кинджал», під час зльотів літаків інших типів.

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Крім того, як заявив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович, у разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на військові рейки для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб.

У той же час Україна розширить і замінує кордон із Білоруссю та РФ. Зокрема, смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки і буде замінована територія. Це передбачено законопроєктом №7475«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону», який підтримала Верховна Рада 24 лютого.