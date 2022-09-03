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В Іспанії агресивний російський турист напав на українок (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Іспанії агресивний російський турист напав на українок (відео)
Росіянин лаявся на українських жінок
фото: скріншот із відео

Чоловік кривлявся та посилав жінок воювати

В іспанському місті Сан-Себастьяні російський турист із георгіївською стрічкою на одязі лаявся та ображав українок. Інцидент трапився в одному із закладів харчування. Відео конфлікту опублікував у телеграм активіст Сергій Стерненко.

«Усім росіянам треба припинити видавати візи до країн ЄС. Хай сидять у своїх мухосранськах, якщо не вміють себе поводити як цивілізовані люди», – написав він.

На оприлюднених кадрах видно чоловіка, який перекривляє українську мову. А громадян України ображає, називаючи їх «тупими б*ндерівцями, хох*пітеками». Росіянин, чия країна веде війну проти України, зловтішається цим і закликає українок йти воювати.

Жінки на підбурювання та образи чоловіка не звертали уваги.

Раніше депутат російської Держдуми Олексій Журавльов влаштував істерику в ефірі пропагандистського ток-шоу «60 хвилин» на державному телеканалі «Росія 1». Зокрема, він заявив про плани приїхати до Німеччини та вбити журналіста за сюжет із Донбасу.

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