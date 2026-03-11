В консульстві США у Торонто сталася стрілянина

Поліція розслідує подію, як загрозу національній безпеці

У вівторок 11 березня консульство США в Торонто стало об'єктом збройного нападу. Про це пише Главком із посиланням на CNN.

Поліція кваліфікувала подію як інцидент, що стосується національної безпеки. За даними слідства, двоє чоловіків здійснили серію пострілів по будівлі близько 5:30 ранку, після чого втекли на білому автомобілі Honda CRV. Поліція вже оприлюднила кадри з камер спостереження, на яких зафіксовано транспортний засіб підозрюваних.

Попри те, що в момент стрілянини всередині перебували люди, ніхто не постраждав. Будівля має надвисокий рівень захисту, а через специфічне металеве та скляне облицювання персонал міг навіть не помітити атаки. На місці події правоохоронці виявили гільзи та пошкодження фасаду.

До розслідування залучено об’єднану групу боротьби зі зброєю та бандами, а також Інтегровані групи з питань національної безпеки (INSET), які спеціалізуються на антитерористичній діяльності. Влада перевіряє можливий зв'язок інциденту з поточною війною США та Ізраїлю проти Ірану, оскільки напад стався за кілька днів після вибуху біля американського посольства в Осло. Додаткову напругу створює серія нещодавніх обстрілів синагог в Онтаріо.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд припустив, що за атакою можуть стояти «сплячі осередки», хоча Королівська канадська кінна поліція (RCMP) наразі не підтверджує наявність таких груп у країні. Своєю чергою, прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав стрілянину актом залякування і запевнив у виділенні всіх необхідних ресурсів для пошуку злочинців.

На тлі загострення ситуації в Торонто та Оттаві посилено охорону всіх дипломатичних установ США та Ізраїлю. Державний департамент США та ФБР перебувають на постійному зв'язку з канадськими колегами.

Як відомо, правоохоронні органи Бельгії та Норвегії розпочали розслідування двох інцидентів із використанням вибухівки, що сталися біля релігійної установи та дипломатичного представництва.

У бельгійському місті Льєж вибух поблизу синагоги офіційно кваліфікували як антисемітський акт. Міністр внутрішніх справ Бернар Квентен назвав подію прямою атакою на єврейську громаду, а федеральна прокуратура перебрала справу під свій контроль через можливі ознаки терористичного злочину. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівля зазнала незначних пошкоджень.

Раніше стало відомо, що посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками.

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.