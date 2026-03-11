Головна Світ Соціум
У Швейцарії загорівся автобус, є загиблі: поліція припускає самопідпал

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Швейцарії загорівся автобус, є загиблі: поліція припускає самопідпал
Автобус повністю вигорів
фото: AP

Йомвірно, чоловік, який перебував у автобусі, облив себе легкозаймистою речовиною, можливо, бензином, і підпалив

Увечері 10 березня швейцарське містечко Керцерс сколихнула трагедія: внаслідок масштабної пожежі в рейсовому автобусі загинуло шестеро людей. Ще п’ятеро пасажирів отримали поранення, причому стан деяких із них оцінюється як важкий. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

За попередніми даними, причиною катастрофи став навмисний вчинок одного з чоловіків, який перебував у салоні. Свідки повідомляють, що перед початком займання він облив себе легкозаймистою речовиною, ймовірно бензином, і підпалив. Поліція Фрібурга підтвердила, що розглядає версію про «добровільний акт» (навмисний підпал) як основну причину трагедії.

У Швейцарії загорівся автобус, є загиблі: поліція припускає самопідпал фото 1
фото: соціальні мережі

Пожежа спалахнула близько 18:25 на вулиці Муртенштрассе, за лічені хвилини до прибуття автобуса на зупинку. Вогонь поширювався настільки швидко, що на момент приїзду рятувальників від транспортного засобу залишився лише обгорілий металевий каркас. Кадри з місця події зафіксували стовпи вогню заввишки кілька метрів та густий дим, що охопив центр міста.

Серед п’яти постраждалих – четверо пасажирів та один парамедик, який намагався допомогти людям вибратися з полум’я. Трьох поранених було терміново госпіталізовано, зокрема за допомогою рятувального вертольота.

Президент Швейцарії Гі Пармелен уже висловив співчуття родинам загиблих, назвавши інцидент жахливою трагедією, що засмутила всю країну. Наразі територія оточена, тривають слідчі дії для остаточного підтвердження особи палія та мотивів його вчинку.

Раніше повідомлялося, що пожежа в комерційній будівлі поруч із Центральним вокзалом Глазго у Шотландії призвела до хаосу на залізниці. 

Через надзвичайну подію скасовано десятки рейсів, а саму станцію закрили для пасажирів до подальшого повідомлення. За прогнозами Національної залізниці, серйозні затримки та перебої в русі поїздів триватимуть щонайменше до кінця понеділка.

Як відомо, у нічному клубі Dali в перуанській провінції Трухільйо пролунав потужний вибух. За офіційними даними Центру надзвичайних ситуацій, поранення отримали 33 особи. Серед постраждалих є троє підлітків віком 16 та 17 років. 

Стан щонайменше п’яти поранених оцінюється як важкий. Виконавчий директор мережі охорони здоров'я Трухільйо Херардо Флоріан Гомес повідомив, що деякі пацієнти отримали осколкові поранення, які призвели до ампутацій. Очевидці описують момент вибуху як раптове зникнення звуку в закладі, після чого люди почали отримувати травми від уламків скла.

Теги: Швейцарія смерть автобус пожежа

