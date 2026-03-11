У Швейцарії загорівся автобус, є загиблі: поліція припускає самопідпал

Йомвірно, чоловік, який перебував у автобусі, облив себе легкозаймистою речовиною, можливо, бензином, і підпалив

Увечері 10 березня швейцарське містечко Керцерс сколихнула трагедія: внаслідок масштабної пожежі в рейсовому автобусі загинуло шестеро людей. Ще п’ятеро пасажирів отримали поранення, причому стан деяких із них оцінюється як важкий. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

За попередніми даними, причиною катастрофи став навмисний вчинок одного з чоловіків, який перебував у салоні. Свідки повідомляють, що перед початком займання він облив себе легкозаймистою речовиною, ймовірно бензином, і підпалив. Поліція Фрібурга підтвердила, що розглядає версію про «добровільний акт» (навмисний підпал) як основну причину трагедії.

Пожежа спалахнула близько 18:25 на вулиці Муртенштрассе, за лічені хвилини до прибуття автобуса на зупинку. Вогонь поширювався настільки швидко, що на момент приїзду рятувальників від транспортного засобу залишився лише обгорілий металевий каркас. Кадри з місця події зафіксували стовпи вогню заввишки кілька метрів та густий дим, що охопив центр міста.

Серед п’яти постраждалих – четверо пасажирів та один парамедик, який намагався допомогти людям вибратися з полум’я. Трьох поранених було терміново госпіталізовано, зокрема за допомогою рятувального вертольота.

Президент Швейцарії Гі Пармелен уже висловив співчуття родинам загиблих, назвавши інцидент жахливою трагедією, що засмутила всю країну. Наразі територія оточена, тривають слідчі дії для остаточного підтвердження особи палія та мотивів його вчинку.

