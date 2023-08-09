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Над Австралією пролетіла частина російської ракети «Союз» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Над Австралією пролетіла частина російської ракети «Союз» (відео)
Ракета важила 105 тонн і мала довжину 25 метрів
фото: скриншот відео

Місцеві мешканці майже хвилину бачили в небі велику смугу світла

Жителі Австралії спостерігали в небі штату Вікторія загадковий метеор, який виявився частиною російської космічної ракети «Союз». Про це повідомило Австралійське космічне агентство, передає The Guardian.

Зазначається, що велика смуга світла горіла майже хвилину одразу після опівночі, а потім розлетілася на шматки, які продовжували яскраво світитися.

Місцеві мешканці публікували в мережі відео, міркуючи, чи це був метеор, комета чи космічне сміття.

За даними Австралійського космічного агентства, об'єкт у небі, ймовірно, був залишками російської ракети «Союз», запущеної з космодрому Плесецьк на північ від Москви ввечері 6 серпня. Ця ракета вивела на орбіту новий навігаційний супутник.

Ракета важила 105 тонн, мала довжину 25 метрів. В Університеті Фліндерса зауважили, що її було скинуто на «надзвичайно великій висоті» після того, як закінчилося паливо.

Космічне агентство повідомило, що вцілілі частини ракети планувалося безпечно повернути в атмосферу, в океан біля південно-східного узбережжя австралійського штату Тасманія.

Нагадаємо, Австралія та США поглиблять співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи сферу розвідки. 

Теги: Австралія росія російська ракета

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