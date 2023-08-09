Над Австралією пролетіла частина російської ракети «Союз» (відео)

Місцеві мешканці майже хвилину бачили в небі велику смугу світла

Жителі Австралії спостерігали в небі штату Вікторія загадковий метеор, який виявився частиною російської космічної ракети «Союз». Про це повідомило Австралійське космічне агентство, передає The Guardian.

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Зазначається, що велика смуга світла горіла майже хвилину одразу після опівночі, а потім розлетілася на шматки, які продовжували яскраво світитися.

Місцеві мешканці публікували в мережі відео, міркуючи, чи це був метеор, комета чи космічне сміття.

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За даними Австралійського космічного агентства, об'єкт у небі, ймовірно, був залишками російської ракети «Союз», запущеної з космодрому Плесецьк на північ від Москви ввечері 6 серпня. Ця ракета вивела на орбіту новий навігаційний супутник.

Ракета важила 105 тонн, мала довжину 25 метрів. В Університеті Фліндерса зауважили, що її було скинуто на «надзвичайно великій висоті» після того, як закінчилося паливо.

Космічне агентство повідомило, що вцілілі частини ракети планувалося безпечно повернути в атмосферу, в океан біля південно-східного узбережжя австралійського штату Тасманія.

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Нагадаємо, Австралія та США поглиблять співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи сферу розвідки.