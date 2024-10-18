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Байден, Макрон, Шольц і Стармер обговорили план перемоги та допомогу Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Байден, Макрон, Шольц і Стармер обговорили план перемоги та допомогу Україні
Лідери Великої Британії, США і Німеччини та Франції обговорили на зустрічі 18 жовтня в Берліні
фото: Bundeskanzler

Чотири лідери засудили триваючу агресивну війну Росії проти України

Лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції обговорили на зустрічі 18 жовтня в Берліні План перемоги Президента Зеленського та допомогу Україні. Про це йдеться у пресрелізі німецького уряду за результатами зустрічі президентів США Джо Байдена та Французької Республіки Еммануеля Макрона, канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Укрінформ.

«Чотири лідери засудили триваючу агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової підтримки у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських державних активів, про що було домовлено на саміті G7, обговорили План перемоги Президента України Зеленського і підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй, і поваги до суверенітету і територіальної цілісності», – йдеться у повідомленні.

Байден, Макрон, Шольц і Стармер обговорили план перемоги та допомогу Україні фото 1
фото: Bundeskanzler

Керівники держав обговорили події на Близькому Сході, зокрема вплив смерті Ях’ї Сінвара, відповідального за терористичний напад 7 жовтня, на повернення додому заручників і на припинення війни в регіоні Гази та забезпечення надходження гуманітарної допомоги до цивільного населення. Крім того, лідери знову засудили ескалацію, до якої призвела атака Ірану на Ізраїль, обговорили координацію зусиль, щоб притягнути Іран до відповідальності та запобігти подальшій ескалації.

Політики обговорили ситуацію в Лівані та погодилися з необхідністю працювати над повною імплементацією Резолюції Ради Безпеки ООН 1701 і дипломатичним рішенням, яке дозволить цивільним особам по обидва боки блакитної лінії безпечно повернутися додому.

Як повідомлялося, зустріч відбулась у відомстві канцлера ФРН Олафа Шольца у рамках візиту в Берлін президента США Джо Байдена. Вона мала відбутися минулої суботи, але була перенесена через зміну графіка американського лідера.

Нагадаємо, 18 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден приїхав до Німеччини. Тут він зустрінеться з керівництвом ФРН, а також з лідерами інших європейських країн. Про це повідомляє Білий дім. За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Байден проведе важливі зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером Олафом Шольцом «і, звісно, також із деякими європейськими лідерами».

У Берліні Джо Байден заявив, що Україну та партнерів чекає важка зима. Американський президент наголосив, що союзники по НАТО повинні «забезпечувати підтримку доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру». Також Байден вчергове засудив напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну. За словами президента США, НАТО залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли.

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Теги: Джозеф Байден напад статут Берлін населення США Німеччина Велика Британія Еммануель Макрон Олаф Шольц Ізраїль

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