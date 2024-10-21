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Європа може відправити миротворців в Україну, але є нюанс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Європа може відправити миротворців в Україну, але є нюанс
За словами анонімного консервативного депутата ЄС, у Європі розглянуть можливість відправки миротворців в Україну тільки після завершення війни
фото з відкритих джерел

Західні чиновники вважають, що якщо інформація про відправлення військових КНДР в Україну підтвердиться, це означатиме серйозну ескалацію

Європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну. Про це пише Politico.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що чутки про допомогу Росії від КНДР вимагають більш рішучих дій від партнерів України. «Якщо інформація про те, що російські каральні загони оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, нам доведеться повернутися до «європейських чобіт на українській землі» та інших ідей, запропонованих Макроном», – наголосив чиновник.

Водночас очільник МЗС Литви додав, що Європа продовжує діяти пасивно. Утім, він упевнений у здатності союзників України вжити всіх необхідних проактивних кроків для вирішення конфлікту.

Як нагадало видання, у лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон висунув ідею розміщення французьких військ на території України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц швидко відкинув це, заявивши, що «жодних сухопутних військ і солдатів на українській землі, відправлених туди європейськими країнами або державами НАТО, не буде».

За словами анонімного консервативного депутата ЄС, у Європі розглянуть можливість відправки миротворців в Україну тільки після завершення війни. Європейські політики не хочуть допустити ескалації конфлікту.

Західні чиновники зазначили, що якщо інформація про відправлення військових КНДР в Україну підтвердиться, це означатиме серйозну ескалацію. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель-Барро підкреслив, що такий сценарій «виведе конфлікт на новий етап».

Утім, поки що міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Марк Рютте відмовилися підтвердити пряму участь Пхеньяна в конфлікті. Ці чутки також не підтвердили міністри оборони країн G7 під час зустрічі в Неаполі на вихідних. Проте Україна та Південна Корея заявили про те, що Пхеньян уже відправив до РФ близько 12 000 солдатів.

Під час зустрічі в Брюсселі лідери Франції, Німеччини, США і Великої Британії не говорили про північнокорейські війська. Крім цього, вони залишилися розділеними щодо питання про вступ України до НАТО.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен поділився, що звіти свідчать про необхідність у тому, щоб налагодити контакти між НАТО та партнерами Альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Він наголосив, що союзники РФ дедалі більше втягуються у війну проти України.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

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Теги: Європа Європейський союз Північна Корея росія Україна миротворці

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