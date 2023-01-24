Завбільшки з Лондон: від крижаного плато Антарктиди відколовся великий айсберг

Формування айсбергу стало наслідком природного процесу і не пов'язане зі змінами клімату

Площа льоду, що відокремилася, приблизно 1550 кв. км

Від шельфу Бранта в Антарктиді відколовся гігантський айсберг розміром з Лондон. Про це повідомляє Science Alert.

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Це вже друге подібне роз'єднання за останні два роки, повідомила Британська антарктична служба.

Служба зазначає, що формування айсбергу стало наслідком природного процесу і не пов'язане зі змінами клімату. Площа льоду, що відокремилася, оцінюється в 1550 кв. кілометрів. «Ця подія була очікуваною і є частиною природної поведінки шельфового льодовика Брант. Це не пов’язано зі зміною клімату», – підкреслив гляціолог BAS Домінік Ходжсон.

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Вперше вчені помітили величезні тріщини на шельфі ще 10 років тому, тож, його утворення не стало несподіванкою. Схожий процес, що супроводжувався роз'єднанням айсберга площею 1270 кв. кілометрів, стався приблизно рік тому.

Британська дослідницька станція Halley VI щоденно відстежує стан плавучого шельфового льодовика. Останній розрив стався неподалік неї, але не заподіяв жодної шкоди. У 2016-2017 роках мобільну дослідницьку базу було перенесено вглиб суші з міркувань безпеки, оскільки тріщини в льоду загрожували її відрізати.

«Наші наукові та оперативні групи продовжують спостерігати за шельфовим льодовиком у режимі реального часу, щоб переконатися, що він безпечний, і підтримувати наукові дослідження, які ми виконуємо в Halley», - додав Ходжсон.

З того часу персонал прямує туди лише антарктичним літом - з листопада по березень, і нині на місці знаходиться 21 дослідник. Їх мають забрати за допомогою гелікоптера 6 лютого.

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Раніше в італійських Альпах обвалилася частина льодовика.

Також у Киргизії туристи мало не загинули, коли фільмували лавину.