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Екоактивісти запланували влаштувати блокаду Варшави: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Екоактивісти запланували влаштувати блокаду Варшави: що відомо
Кліматичні активісти кажуть, що у них немає іншого вибору, окрім як влаштувати найбільшу блокаду, оскільки прем'єр-міністр не зустрічається з ними
фото: Polsat News

«Останнє покоління» вже кілька днів блокує перехрестя на дорогах польської столиці

Кліматичні активісти з групи «Останнє покоління» заявили, що у п’ятницю ввечері влаштують у Варшаві «найбільшу блокаду в історії» після того, як прем’єр Польщі Дональд Туск не вийшов до їхнього «столу переговорів», який вони встановили перед його офісом. Заяву групи наводить Polsat News.

Так, «Останнє покоління» вже кілька днів блокує перехрестя на дорогах польської столиці.

«Ми запрошуємо всіх вас прийти на Віслостраду 13 грудня о 17:00. Оскільки прем'єр-міністр не вийде до громадян, вони вийдуть на вулиці. У п'ятницю найбільша блокада в історії «Останнє покоління», – оголосили в групі.

Кліматичні активісти кажуть, що у них немає іншого вибору, окрім як влаштувати найбільшу блокаду, оскільки прем'єр-міністр не зустрічається з ними і не реагує на їхні вимоги.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав служби діяти рішуче щодо кліматичних активістів, які блокують дороги.

Вимоги «Останнього покоління» у зв'язку з акціями протесту у Варшаві відомі. Організація очікує, що 100% коштів від будівництва нових автострад і автомагістралей будуть передані на регіональний громадський транспорт, а також запровадження квитка на регіональний транспорт вартістю 50 злотих на місяць по всій країні.

Нагадаємо, у Нідерландах екоактивісти руху Extinction Rebellion 21 жовтня заблокували шлюзи в місті Еймейден, намагаючись зупинити круїзне судно Virtuosa. Зазначається, що четверо демонстрантів прикували себе ланцюгами до шлюзів. У такий спосіб активісти хотіли привернути увагу до забруднення довкілля круїзними суднами. Варто зазначити, що цього року екоактивісти Extinction Rebellion вже кілька разів блокувала шлюзи в Еймейдені.

Також у Великій Британії винесли вирок активісткам руху Just Stop Oil. У 2022 році вони облили супом картину Вінсента Ван Гога «Соняшники» в Національній галереї в Лондоні. Обох засудили до увʼязнення.

До слова, екоактивістки вирішили в оригінальний спосіб провести протести у одному з музеїв Стокгольму, і розмазали фарбу по картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні», що у  місцевому Національному музеї.

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Теги: міністр клімат активісти Дональд Туск блокада

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