Gulagu Net оприлюднить свідчення проти керівника «Вагнера»

Військово-політична кар'єра керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина буде закінчена після того, як Gulagu Net оприлюднить свідчення про його злочини. Викриття відбудеться вже в понеділок, запевнив засновник цієї російської правозахисної організації Володимир Осєчкін.

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У розмові з Марком Фейгіном Осєчкін розповів – колишній вагнерівець дав свідчення, що Пригожин особисто наказував стратити військовополонених ЗСУ. Таких випадків понад 20.

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Раніше терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, розсекречені документи розвідки США можуть свідчать, що російський диктатор Володимир Путін організовував зустріч ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та голови міноборони РФ Сергія Шойгу.

До слова, міністерство закордонних справ Росії прямо відповіло на критику фінансиста ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина щодо порядку денного головування РФ в Раді Безпеки ООН, що стало першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина.