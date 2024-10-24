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«Нам постійно вказували на наше місце». Путін пожалівся, що Росію «утискали»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Нам постійно вказували на наше місце». Путін пожалівся, що Росію «утискали»
Путін заявив, що удари українськими дронами менш важлива проблема, аніж те, що «Росії весь час вказували на її місце»
фото: росЗМІ

Диктатор висловив острах, що західний світ нібито посягає на суверенітет на РФ

Російський диктатор Володимир Путін пожалівся, що до початку російського вторгнення на територію України, у світі була «дуже погана» ситуація. А саме, нібито «Росії весь час вказували на її місце», поскаржився Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС.

Журналісти поставили диктатору питання стосовно українських ударів дронами по території РФ. Путін підтвердив, що до початку великої війни в України – ударів безпілотниками по Росії не було, але були інші «гірші» обставини.

«Ви сказали про удари дронів і таке інше. Так, цього не було, але була набагато гірша ситуація – вона полягала в тому, що нам на наші постійні та наполегливі пропозиції налагодити стосунки із країнами західного світу – весь час вказував нам на своє місце. Я вам можу це абсолютно точно сказати. Так начебто все лагідно, але в принципі нам завжди показували своє місце», – сказав російський диктатор.

За його словами, «це місце призвело б Росію до скочування до розряду другорядних держав, які виконують виключно функцію сировинних придатків», що призвело б до «втрати суверенітету», без якого, на переконання Путіна, не може існувати РФ.

Нагадаємо, Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС прокоментував інформацію про присутність північнокорейських військових в Росії. Журналіст американської телекомпанії NBC запитав у диктатора про супутникові знімки, які показують присутність військових КНДР на російській території.

Раніше Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Глава Кремля заявив, що має «хороші стосунки» з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. А на запитання, чи не боїться він арешту в Бразилії за ордером МКС, керманич РФ відповів наступне: «Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд, – «Главком»), усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу «двадцятки». Навіщо?». 

До слова, диктатор Володимир Путін зустрівся із новообраним президентом Ірану Масудом Пезешкіаном в столиці Туркменістану Ашгабаті. Під час зустрічі очільник Кремля заявив про близькість позицій Ірану та Росії.

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Теги: саміт путін БРІКС журналіст диктатор втрати

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