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«Найболючіше» місце. Навіщо Україна атакує російські спиртзаводи

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Наталія Лебідь glavcom.ua
«Найболючіше» місце. Навіщо Україна атакує російські спиртзаводи
Горять-палають російські спиртзаводи
колаж: glavcom.ua

Ці підприємства виробляють не лише спирт…

Сьогодні вночі українські дрони вразили чотири підприємства на території Росії. Одне – на території Воронезької області, два – у Тульській і одне в Тамбовській. Три з них виробляли спирт, але не тільки.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив в коментарі «Главкому», що уражені об’єкти були замасковані під цивільні, але виготовляли такод пальне та вибухові речовини. Саме тому і стали мішенню для наших дронів.

Далі докладніше про ці підприємства.

«Біохім»: етиловий спирт для 500 підприємств

«Сьогодні о 5:20 ранку в місті Рассказово, ймовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ «Біохім» пролунав вибух із подальшим загорянням», – повідомив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

Дивно, що на заводі стався справжній вибух, а не «хлопок»
Дивно, що на заводі стався справжній вибух, а не «хлопок»
скриншот: t.me/s/egorovmb

Про наслідки вибуху губернатор Єгоров не пише нічого. За його словами, «Біохім» – цілком «мирне» підприємство. Насправді ж воно відіграє дуже важливу роль в економіці та промисловості Росії.

«Біохім» є постачальником продукції для понад 500 підприємств Росії. Вони віднесені до сфери оборонного та аерокосмічного комплексів, атомної промисловості, військово-морського флоту, Міністерства надзвичайних ситуацій, ряду науково-дослідних інститутів. Так, «Біохім» виробляє передусім мелясу, а з неї – етиловий спирт. Але спирт є складовою для іншої продукції стратегічного значення.

Загалом етиловий спирт, або етанол використовується, зокрема, і як пальне. До речі, перший автомобіль, здатний їздити на етанолі, спроєктував Генрі Форд у 1920 році – це була модель Ford T. Але тоді виробництво чистого етанолу було надто дорогим. Нині ж заміна традиційного бензинового чи дизельного палива дешевим етанолом набула у світі значного поширення.

Спирт також є тим елементом, який використовується у військово-транспортній авіації, що працює у суворих температурних умовах. Його застосовують «в окремих системах літака, у тому числі й для виробництва так званих антикригових рідин, які захищають літак від намерзання», – пояснює військовий експерт Богдан Долінце.

У Росії є військові підприємства за Уралом та у Сибіру, продукцію яких доставляє авіація.

Єфремовський спиртзавод та синтетичний каучук для військових

На українські безпілотники поскаржився і губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв. Від атаки БПЛА, пише він, постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу. Крім того, поряд з іще одним місцевим підприємством – Єфремовським заводом синтетичного каучуку – виникла пожежа.

Заштатне містечко Єфремов на Тульщині почало набувати значення у 1930-ті. Після колективізації основною галуззю промисловості там стала переробка картоплі та зерна у етиловий спирт. У 1933 році в Єфремові було запущено завод синтетичного каучуку, котрий працював на етиловому спирті. Для постачання заводу електроенергією було збудовано цілу Єфремівську ТЕЦ та проведено реконструкцію залізниці.

Відео очевидців, які знімали з вікна, як горить Єфремовський спиртзавод
Відео очевидців, які знімали з вікна, як горить Єфремовський спиртзавод
скриншот: t.me/astrapress

У 1970-ті роки місто почало нарощувати розвиток хімічної промисловості, там був відкритий ряд нових підприємств. Це місто на російській мапі і по цей день виробляє у значних масштабах етанол та синтетичний каучук. А каучук – одна зі стратегічних сировин для воєнної промисловості, каже оглядач каналу «Мілітарний» Вадим Кушніков.

«На подібного роду підприємствах виготовляється багато похідних вибухових та інших речовин. Це складні ефіри, технічні спирти. Наприклад, це банальний антифриз для моторів», – каже Кушніков.

Лужковський спиртзавод і балістичні ракети

Все, що було сказано вище стосовно продукції інших спиртзаводів, актуально і для Лужковського заводу, який також розміщений на Тульщині. Підприємство розташовано неподалік річки Черепеть, і як зазначають російські пабліки, «жити тут красиво, але роботи ніякої нема», бо Суворовський район Тульської області – «один з найбільш депресивних».

Власне, селище Лужковське, розташоване там, відоме лише своїм заводом – він працює тут з 1814 року. Сьогодні підприємство теж зазнало атаки дронів, але губернатор Міляєв взагалі не приділив йому уваги.

Лужковський завод так само виробляє етанол, потреба у якому для СРСР різко зросла ще в часи Другої світової. Цей спирт використовують для виробництва деяких видів вибухівки, а також як паливо, і не лише для колісної техніки. Етанол входить до складу палива для ракетних двигунів. А його застосовували при запуску першої у світі балістичної ракети – німецької «Фау-2», а також її радянського аналога – ракети Р-1, створеної під керівництвом Сергія Корольова та поставленої на озброєння у 1950 році.  

Лужковський спиртзавод. Окрім як на ньому, працювати місцевим більше ніде
Лужковський спиртзавод. Окрім як на ньому, працювати місцевим більше ніде
фото: google.com/maps

У радянські часи, і особливо під час «гонки озброєнь», виробництво спирту у селищі Лужковське було вирішено розвивати, а саме селище набуло особливого значення саме завдяки своєму єдиному і головному підприємству.

До речі, окрім трьох вище названих спиртзаводів, «Главком» знайшов у Росії ще 45 аналогічних підприємств. Їхній перелік люб’язно надав сайт «О-заводах.ру». Серед них ми б відзначили у тій же Тульській області заводи «Абсолют» та «Еталон», у Білгородській області – виробництво спирту у Новопесчанському, а на Курщині, яка частково перебуває під контролем ЗСУ, – підприємства «Курскпродукт» та «Спиртзавод Бекетовский».

Спасибі ворогу за «наводку»
Спасибі ворогу за «наводку»
скриншот: o-zavodah.ru

Втім, враховуючи, що наші дрони долітають тепер і до «північної столиці», зазначимо, що цікава ціль є й у Ленінградській області, і це – «Гатчинский спиртовой завод».

Наталія Лебідь, «Главком»

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Теги: балістичні ракети вибух авіація літак завод військові Україна озброєння спирт пальне пожежа

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