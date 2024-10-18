Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС

Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто «гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Про це Путін сказав на зустрічі з журналістами країн БРІКС у п’ятницю, 18 жовтня, повідомляє «Интерфакс».

Глава Кремля заявив, що має «хороші стосунки» з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. А на запитання, чи не боїться він арешту в Бразилії за ордером МКС, керманич РФ відповів наступне: «Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд, – «Главком»), усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу «двадцятки». Навіщо?».

Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто «гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії».

Нагадаємо, посол України в Бразилії Андрій Мельник ще 7 жовтня прогнозував, що Путін, скоріше за все, не поїде до Боазилії. В інтерв'ю «Главкому» пан посол заявив, що російський диктатор Володимир Путін, якщо прибуде на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро, запланований на 18-19 листопада 2024 року, то ризикує бути арештованим.

«Мені шкода, що керівництво Бразилії неодноразово висловлювало бажання бачити Путіна під час саміту G-20 у Ріо-де-Жанейро. Розстилати червону доріжку воєнному злочинцю – це нам не дуже то вкладається у голові. Водночас у мене є передчуття, що він навряд чи ризикне сюди приїхати. Бо при всіх нюансах Бразилія – дійсно демократична правова держава. Судова гілка влади тут дуже потужна», – зауважив дипломат.

Мельник зізнався, що він з колегами у посольстві детально аналізував, який може бути сценарій, якщо Путін все ж таки приїде у Бразилію. За його словами, не можна виключати такі політичні домовленості як були в Монголії.