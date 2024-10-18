Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
Глава Кремля заявив, що має «хороші стосунки» з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою
фото з відкритих джерел

Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто «гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Про це Путін сказав на зустрічі з журналістами країн БРІКС у п’ятницю, 18 жовтня, повідомляє «Интерфакс».

Глава Кремля заявив, що має «хороші стосунки» з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. А на запитання, чи не боїться він арешту в Бразилії за ордером МКС, керманич РФ відповів наступне: «Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд, – «Главком»), усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу «двадцятки». Навіщо?». 

Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто «гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії».

Нагадаємо, посол України в Бразилії Андрій Мельник ще 7 жовтня прогнозував, що Путін, скоріше за все, не поїде до Боазилії. В  інтерв'ю «Главкому» пан посол заявив, що російський диктатор Володимир Путін, якщо прибуде на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро, запланований на 18-19 листопада 2024 року, то ризикує бути арештованим. 

«Мені шкода, що керівництво Бразилії неодноразово висловлювало бажання бачити Путіна під час саміту G-20 у Ріо-де-Жанейро. Розстилати червону доріжку воєнному злочинцю – це нам не дуже то вкладається у голові. Водночас у мене є передчуття, що він навряд чи ризикне сюди приїхати. Бо при всіх нюансах Бразилія – дійсно демократична правова держава. Судова гілка влади тут дуже потужна», – зауважив дипломат.

Мельник зізнався, що він з колегами у посольстві детально аналізував, який може бути сценарій, якщо Путін все ж таки приїде у Бразилію. За його словами, не можна виключати такі політичні домовленості як були в Монголії. 

Читайте також:

Теги: путін диктатор БРІКС росія саміт Бразилія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакери вразили сервери виробничого підприємства «Моноліт», «RM – сервис» та інші
«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей
22 вересня, 13:11
Сікорський зробив прогноз щодо війни в Україні
Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
24 вересня, 02:11
Трамп заявив, що він лише хоче зупинити «шоу жахів, яке триває», маючи на увазі війну в Україні
Трамп відповів на звинувачення Гарріс про «капітуляцію України»
27 вересня, 17:56
Уночі повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
28 вересня, 07:16
Український прем'єр (праворуч) та очільник уряду Словаччини провели другі міжурядові консультації
Україна відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з РФ
7 жовтня, 15:50
Посол: Треба, щоб лідери наших країн могли регулярно спілкуватися. Лише постійний діалог Зеленського і Лули може закласти надійні підвалини для взаємної довіри
Український посол назвав політичну особливість Бразилії, від якої його «відверто нудить»
9 жовтня, 08:05
Російський диктатор готовий провести розмову з німецьким канцлером
Путін готовий поговорити з Шольцом, але є нюанс
13 жовтня, 21:19
Черчесов очолив збірну Казахстану влітку 2024 року
Російський тренер Черчесов отримав штраф за глузування з казахської мови
16 жовтня, 17:50
Президент: «Вже ніхто нічого не гарантує після Будапешту, після Нормандії»
«Ніхто не дає гарантій». Президент повідомив, чи є альтернатива Плану перемоги
Сьогодні, 17:46

Політика

Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
Президент Південної Кореї скликав термінову нараду через військових КНДР у Росії, – Bloomberg
Президент Південної Кореї скликав термінову нараду через військових КНДР у Росії, – Bloomberg
Байден, Макрон, Шольц і Стармер обговорили план перемоги та допомогу Україні
Байден, Макрон, Шольц і Стармер обговорили план перемоги та допомогу Україні
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн
«Ніхто не дає гарантій». Президент повідомив, чи є альтернатива Плану перемоги
«Ніхто не дає гарантій». Президент повідомив, чи є альтернатива Плану перемоги
Як і коли Ізраїль атакуватиме Іран: подробиці Washinhton Post
Як і коли Ізраїль атакуватиме Іран: подробиці Washinhton Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
17K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
14K
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву
13K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
9320
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна

Новини

Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Сьогодні, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua