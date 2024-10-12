Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року
«Ми все повернемо, скажу більше, я впевнений, вони нам це самі віддадуть», – Кирило Верес
Україна зможе повернути кордони 1991-го року, однак силою це зробити не вдасться. Таку думку в ефірі програми «Фарід говорить» висловив Герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес.
«Ми все повернемо, скажу більше, я впевнений, вони нам це самі віддадуть. Але для цього повинен пройти час та відбутися якісь дії. Силою ми це все не заберемо, у нас не вистачить просто сили. У нас тут що весь блок НАТО воює? Ми воюємо тут самі. Якщо у нас іде така мобілізація, як зараз, то що ви хочете забирати?», – пояснив підполковник.
Кирило Верес також розповів, що необхідно, щоб повернути свої землі.
«Нам потрібно стабілізувати лінію фронту першочергово. Перестати втрачати території. Мінімізувати наші втрати. Нанести максимальні втрати ворогу. Потім ще раз нанести і ще раз. А тоді вже йти щось забирать», – сказав командир.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги стосується членства України в Альянсі.
Також Володимир Зеленський заявив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.
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