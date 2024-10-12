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Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року
Щоб повернути свої території, Україні спочатку необхідно стабілізувати лінію фронту
фото з відкритих джерел

«Ми все повернемо, скажу більше, я впевнений, вони нам це самі віддадуть», – Кирило Верес

Україна зможе повернути кордони 1991-го року, однак силою це зробити не вдасться. Таку думку в ефірі програми «Фарід говорить» висловив Герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес.

«Ми все повернемо, скажу більше, я впевнений, вони нам це самі віддадуть. Але для цього повинен пройти час та відбутися якісь дії. Силою ми це все не заберемо, у нас не вистачить просто сили. У нас тут що весь блок НАТО воює? Ми воюємо тут самі. Якщо у нас іде така мобілізація, як зараз, то що ви хочете забирати?», – пояснив підполковник.

Кирило Верес також розповів, що необхідно, щоб повернути свої землі.

«Нам потрібно стабілізувати лінію фронту першочергово. Перестати втрачати території. Мінімізувати наші втрати. Нанести максимальні втрати ворогу. Потім ще раз нанести і ще раз. А тоді вже йти щось забирать», – сказав командир.

Кирило Кирилович Верес – підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. Герой України. Станом на 2015 рік – контррозвідник СБУ. Здійснив затримання – разом із Віктором Ніколюком – російських грушників Єрофєєва і Александрова. Станом на 2016 рік – офіцер 92-ї бригади. Родина проживає в Києві. У березні 2016-го на дружину Ганну і сина вчинено напад. У середині березня 2022 року в ході повномасштабного російського вторгнення майор Кирило Верес організовував оборону населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. З лютого 2022 року командир батальйону К-2 54-ї ОМбр, тримав оборону на напрямку Соледар-Сіверськ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги стосується членства України в Альянсі. 

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.

 

 

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Теги: напад мобілізація Герой України Володимир Зеленський Україна президент втрати Соледар

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