Напад на Капітолій: поліція не пов’язує інцидент з тероризмом

Поліція поки не ідентифікувала нападника й не знає наразі про його мотиви

Глава поліції Капітолія Роберт Конті повідомив, що правоохоронці наразі не пов’язують смертельний інцидент поблизу КПП будівлі з тероризмом.

Про це повідомляє Reuters.

«Не схоже, що це пов'язано з тероризмом, але ми продовжимо розслідування», – заявив Конті.

Він також зазначив, що поліція поки не ідентифікувала нападника й не знає наразі про його мотиви.

«Це була людина, яка активно намагалася дістатися до когось або чогось ще – ми просто не знаємо прямо зараз, тому ми зобов'язані розслідувати це, щоб розібратися в суті. Чи було напад скоєно на правоохоронні органи чи кого-небудь ще, ми зобов'язані розібратися в цьому, й ми це зробимо», – повідомив Конті.

У поліції Капітолія також відзначили, що зняли блокаду будівлі, яка була встановлена після інциденту. У той же час, територія біля КПП буде обмежена.

Як відомо, один поліцейський помер від отриманих поранень, ще один перебуває в лікарні з пораненнями внаслідок нападу в п’ятницю на комплекс Капітолія США зловмисника на автомобілі, що мав при собі холодну зброю. Нападника визнано мертвим.

Автомобіль зловмисника протаранив загородження біля комплексу Капітолія, наїхав на двох поліцейських, після чого вийшов та почав кидатися з ножем на правоохоронців.

Через інцидент входи і виходи в будівлю Капітолія були закритів через «зовнішню загрозу безпеці».

До слова, два офіцери поліції Капітолія подали позов проти Трампа.

Як відомо, Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія до травня.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.



