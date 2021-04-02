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    Невідомий намагався протаранити загородження біля Капітолія, є поранені

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    Зловмисник в'їхав у&nbsp;двох правоохоронців - Невідомий намагався протаранити загородження біля Капітолія, є поранені
    Зловмисник в'їхав у двох правоохоронців

    Входи і виходи в будівлю Капітолія закрито через «зовнішню загрозу безпеці»

    Будівлю Капітолія США закрили на вхід і вихід через загрозу безпеці.

    Про це повідомила журналістка CBS News Кетрін Вотсон у Twitter.

    За її словами, поліція Капітолія повідомила, що входи і виходи закрито через «зовнішню загрозу безпеці».

    Судячи з відео в соцмережах, до Капітолія прибула поліція і гелікоптер.

    Як повідомляє пресслужба поліції Капітолія, невідомий намагався протаранити загородження біля будівлі Конгресу і в'їхав у двох правоохоронців. Порушника затримали, усіх трьох госпіталізовано.

    Як уточнює AP з посиланням на правоохоронців, водія було поранено. Деталі інциденту встановлюються.

    До слова, два офіцери поліції Капітолія подали позов проти Трампа.

    Як відомо, Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія до травня.

    Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

    Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

    Теги: кримінал США водій автомобіль гелікоптер поліція
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