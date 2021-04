Невідомий намагався протаранити загородження біля Капітолія, є поранені

Будівлю Капітолія США закрили на вхід і вихід через загрозу безпеці.

Про це повідомила журналістка CBS News Кетрін Вотсон у Twitter.

За її словами, поліція Капітолія повідомила, що входи і виходи закрито через «зовнішню загрозу безпеці».

Судячи з відео в соцмережах, до Капітолія прибула поліція і гелікоптер.

A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

Як повідомляє пресслужба поліції Капітолія, невідомий намагався протаранити загородження біля будівлі Конгресу і в'їхав у двох правоохоронців. Порушника затримали, усіх трьох госпіталізовано.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6