Невідомий намагався протаранити загородження біля Капітолія, є поранені

Зловмисник в'їхав у двох правоохоронців

Входи і виходи в будівлю Капітолія закрито через «зовнішню загрозу безпеці»

Будівлю Капітолія США закрили на вхід і вихід через загрозу безпеці.

Про це повідомила журналістка CBS News Кетрін Вотсон у Twitter.

За її словами, поліція Капітолія повідомила, що входи і виходи закрито через «зовнішню загрозу безпеці».

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Судячи з відео в соцмережах, до Капітолія прибула поліція і гелікоптер.

A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Як повідомляє пресслужба поліції Капітолія, невідомий намагався протаранити загородження біля будівлі Конгресу і в'їхав у двох правоохоронців. Порушника затримали, усіх трьох госпіталізовано.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Як уточнює AP з посиланням на правоохоронців, водія було поранено. Деталі інциденту встановлюються.

До слова, два офіцери поліції Капітолія подали позов проти Трампа.

Як відомо, Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія до травня.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.