Збройний інцидент біля Капітолія: поліцейський і нападник померли

Ім’я нападника не повідомляється, однак відомо, що раніше він не потрапляв у поле зору поліції США

Ім’я нападника не повідомляється, однак відомо, що раніше він не потрапляв у поле зору поліції США

Авто нападника протаранило загородження Капітолія, наїхало на двох поліцейських, після чого він вийшов та почав кидатися з ножем на правоохоронців

Один поліцейський помер від отриманих поранень, ще один перебуває в лікарні з пораненнями внаслідок нападу в п’ятницю на комплекс Капітолія США зловмисника на автомобілі, що мав при собі холодну зброю.

Нападника визнано мертвим, повідомила на спеціальному брифінгу в.о. начальника поліції Капітолія Йогананда Піттман.

«Двох офіцерів поліції Капітолія США було доставлено (після інциденту – ред.) до двох різних лікарень, і я з дуже великим сумом повідомляю, (один із) офіцерів помер від отриманих поранень», – зауважила Піттман.

Вона також зазначила, що нападник також помер.

Коментуючи деталі інциденту, Піттман повідомила, що автомобіль нападника протаранив загородження біля комплексу Капітолія, наїхав на двох поліцейських, після чого вийшов та почав кидатися з ножем на правоохоронців.

«Він не реагував на словесні команди», – пояснила Піттман, додавши, що поліцейські відкрили вогонь по ньому. Ім’я нападника не повідомляється, однак відомо, що раніше він не потрапляв у поле зору поліції США. Розслідування інциденту триває.

Через інцидент входи і виходи в будівлю Капітолія були закритів через «зовнішню загрозу безпеці».

До слова, два офіцери поліції Капітолія подали позов проти Трампа.

Як відомо, Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія до травня.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.