Нардеп-утікач Дмитрук об’явився в Лондоні (відео)

Дмитрук спілкується з продавцем магазину техніки в торговому центрі в Лондоні

Народний обранець попався на камеру в торговому центрі Westfield London

Народний депутат України Артем Дмитрук, який незаконно перетнув кордон, помічений у торговому центрі в Лондоні. Про це повідомило hromadske.

На відео, що опинилося в розпорядженні видання, можна побачити людину, схожу на Дмитрука, що спілкується з продавцем магазину техніки. Зйомка велася в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.

На ролику, ймовірно, Дмитрук спілкується з темноволосою жінкою, що тримає на руках маленьку дівчинку. Ймовірно, це його дружина Анастасія та їхня донька Варвара. Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram із Лондона шість тижнів тому – показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.

⚡️⚡️ Народного депутата Артема Дмитрука помітили у Лондоні після його втечі з України



📽hromadske pic.twitter.com/f3tZJ9hChI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 2, 2024

Видання звернулося до Дмитрука по коментар, утім поки що нардеп на відео не відреагував.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру.

До відома, працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.