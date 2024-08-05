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У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси
Юрій Песат помер через анафілактичний шок
фото: facebook/partidulpas

Юрій Песат був віцепрезидентом комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості

Сьогодні, 5 серпня, у Молдові депутат від партії PAS Юрій Песат помер через укус оси. Про це повідомляє пресслужба партії «Дія та солідарність» (PAS).

«З великою скорботою в серці повідомляємо про смерть нашого колеги Юрія Песата, віцепрезидента комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості. Смерть сталася сьогодні вранці через анафілактичний шок, викликаний укусами оси», – йдеться у повідомленні.

У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси фото 1

Нагадаємо, що на фронті загинув краєзнавець і колишній депутат міської ради Чернівців кількох скликань Дмитро Сірман. У жовтні йому мало виповнитися 60 років. Про смерть воїна повідомив його син Олег.

Раніше на війні загинув колишній міський голова Умані. 

До слова, на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти.

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Теги: смерть Молдова здоров'я депутат

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У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси

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