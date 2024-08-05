У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси

Юрій Песат був віцепрезидентом комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості

Сьогодні, 5 серпня, у Молдові депутат від партії PAS Юрій Песат помер через укус оси. Про це повідомляє пресслужба партії «Дія та солідарність» (PAS).

«З великою скорботою в серці повідомляємо про смерть нашого колеги Юрія Песата, віцепрезидента комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості. Смерть сталася сьогодні вранці через анафілактичний шок, викликаний укусами оси», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на фронті загинув краєзнавець і колишній депутат міської ради Чернівців кількох скликань Дмитро Сірман. У жовтні йому мало виповнитися 60 років. Про смерть воїна повідомив його син Олег.

Раніше на війні загинув колишній міський голова Умані.

До слова, на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти.