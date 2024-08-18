Нардеп розповів, із якого віку слід мобілізувати українських чоловіків

«Категорія, яка призивається в армію, досить вікова», – Роман Костенко

Українських чоловіків слід мобілізувати до армії із 20 до 50 років. Усіх, хто старше, можна бари до війська за бажанням, але не в бойові підрозділи. Таку думку у інтерв’ю «Українській правді» висловив народний депутат від фракції «Голос», полковник СБУ Роман Костенко.

«Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати завдання, має бути 20-50», – сказав Костенко.

Він також зауважив, що перебуває в армії з 17 років. Натомість зараз командири часто нарікають на вік бійців.

«Категорія, яка призивається в армію, досить вікова. А ми всі говоримо про технологічну війну, яку маємо виграти», – заявив нардеп.

Нагадаємо, чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не виконали вимоги закону про посилення мобілізації і не оновили військово-облікові дані.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК, щоб онлайн можна було отримати всі ті ж послуги, що й офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.