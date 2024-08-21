Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ратифікація Римського статуту, суд на «азовцями». Головне за 21 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ратифікація Римського статуту, суд на «азовцями». Головне за 21 серпня
фото з відкритих джерел

В Ростові-на-Дону проводять показове судилище над військовослужбовцями «Азову»

Ратифікація Римського статуту, суд на «азовцями», завершення розслідування проти Коломойського. «Главком» склав добірку новин 21 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ратифікація Римського статуту

Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець.

Римський статут Україна підписала 20 січня 2000 року. Але у липні 2001-го Конституційний суд визнав статут таким, що не відповідає Конституції. Тоді Україна не могла ратифікувати цей документ.

Та у 2014 та 2015 роках Україна прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС: щодо справ Майдану і злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вчинених на її території. У 2014 році Асоціація з Європейським Союзом (ЄС) передбачала зобов'язання для України ратифікувати Римський статут, але тоді цього так і не сталося.

Нератифікацію статуту посадовці раніше пояснювали тим, що в Україні, зокрема серед військових, неправильно прокомунікований цей документ. Через що, у захисників створилася хибна думка, що, начебто, як тільки Україна ратифікує Римський статут, він стане підставою для притягнення українських військових та керівництва до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді.

Суд на «азовцями»

В Ростові-на-Дону проводять показове судилище над військовослужбовцями «Азову», які вийшли у полон із «Азовсталі». Російська прокуратура запросила до 24 років колонії 23 полонених українців, які несли службу в «Азові» або працювали в його тиловому забезпеченні. Всім їм приписують участь у терористичній організації, розстріли військовополонених та цивільних.

Вже обміняним на російських військових Давиду Касаткіну та Дмитру Лабінському звинувачення заочно запросило 24 та 23 роки відповідно. Щодо загиблого у СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.

Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони в різний час були в «Азові». Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома або під час «фільтрації». Більшість затриманих жінок – кухарки, що готували для військових.

Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Зокрема, детективи виділили матеріали досудового розслідування щодо олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Водночас триває слідство щодо інших підозрюваних. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

На Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП

Священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну та очікував на прихід окупантів в область.

Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки окупантам. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Telegram.

Священнику повідомлено про підозру за частинами 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України

Рада скасувала мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті воїнів

Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли безвісти. Проєкт №11391 в цілому схвалили 310 депутатів.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Раніше в Міноборони підтримали цей проєкт. До квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Читайте також:

Теги: суд Азов Римський статут Верховна Рада депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепи викликали міністра енергетики до Ради на тлі низки корупційних скандалів
Міністр енергетики проігнорував запрошення до Ради
Сьогодні, 15:19
За версією слідства, чоловік повідомив Силам оборони координати підрозділу російської мотострілецької дивізії, який згодом зазнав обстрілу
Суд РФ ув’язнив на 10 років харківського тракториста у справі про «шпигунство»
19 серпня, 18:59
Ділки продавали АТ «Харківобленерго» трансформаторів та лічильників за завищеними цінами
Оборудки з трансформаторами для «Харківобленерго»: затримано співорганізаторів схеми
14 серпня, 18:57
Схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу
Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення
5 серпня, 16:19
Військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес
Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці
3 серпня, 16:36
Законопроєкт Кабміну про підвищення податків має два альтернативні законопроєкти
Підвищення податків: нардеп назвав три сценарії розвитку подій
3 серпня, 16:18
Колишній голова Тернопільської облради (ліворуч), якого підозрювали в корупції, з другої спроби поновився на посаді
Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради
1 серпня, 14:21
ВПО не мають змоги отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» за пошкоджене або знищене житло
Підтвердження права власності на майно: депутати пропонують спростити процедуру
31 липня, 13:14
Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен»
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
25 липня, 18:44

Події в Україні

Закарпатський ТЦК прокоментував інформацію про обшуки в хустського воєнкома
Закарпатський ТЦК прокоментував інформацію про обшуки в хустського воєнкома
Ратифікація Римського статуту, суд на «азовцями». Головне за 21 серпня
Ратифікація Римського статуту, суд на «азовцями». Головне за 21 серпня
Атака на Тернопіль: стан повітря в більшості районів нормалізувався
Атака на Тернопіль: стан повітря в більшості районів нормалізувався
Графіки відключень світла на 22 серпня: «Укренерго» зробило сюрприз українцям
Графіки відключень світла на 22 серпня: «Укренерго» зробило сюрприз українцям
Результати атаки на аеродром «Саваслейка»: знищено та пошкоджено МіГ-31К – ЗМІ
Результати атаки на аеродром «Саваслейка»: знищено та пошкоджено МіГ-31К – ЗМІ
Ремонт дороги за 390 млн грн у зоні бойових дій. Держаудитслужба скасувала угоду
Ремонт дороги за 390 млн грн у зоні бойових дій. Держаудитслужба скасувала угоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
32K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
27K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9233
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua