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Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу Дмитруку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу Дмитруку
ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука
фото: Артем Дмитрук/Instagram

Запобіжний захід буде застосовано після повернення Дмитрука в Україну

Суд заочно призначив тримання під вартою для нардепа Артема Дмитрука, який втік з України. Про це повідомляє «Суспільне» .

Запобіжний захід буде застосовано після повернення Дмитрука в Україну, його оголошено в міжнародний розшук.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: Артем Дмитрук суд кордон прикордонники

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