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Чого Україна очікує від саміту НАТО: Міноборони озвучило сім пунктів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чого Україна очікує від саміту НАТО: Міноборони озвучило сім пунктів
Очікується, що до кінця 2023 року Альянс запропонує чіткий алгоритм членства для України
фото: Уніан

Україна очікує на гарантії безпеки від країн НАТО

Україна обовʼязково має стати членом НАТО, і альтернативи цьому шляху нема. Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі «Атлантична рада», присвяченій підготовці до саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі в липні, передає «Голос Америки».

Міністр висловив сподівання України щодо рішень, які буде ухвалено на саміті. Усього він назвав сім пунктів.

  • Україна віддана членству в НАТО. Альянс має запропонувати українській державі до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства.
  • НАТО має надати Україні гарантії безпеки, що діятимуть до вступу нашої країни до Альянсу.
  • Очікуєтья, що Альянс підтримає формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським. Як відомо, очільник України представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, зокрема, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
  • Наша держава сподівається, що НАТО  продовжить забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включачно з ППО, далекобійною артилерією, боєприпасами, танками та бойовими літаками.
  • Оборонна підтримка України має продовжутися до повного відновлення суверенітету України.
  • Очікується створення механізму кризових консультацій з Укаїною в межах Статті 4 Статуту НАТО.
  • Комісія НАТО – Україна має перетворитися на Раду НАТО – Україна, з переходом України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.

Нагадаємо, що на літньому саміті у Вільнюсі країни НАТО обговорять допомогу Україні. Зокрема, однією з головних тем буде розробка багаторічної програми для України. 

До слова, президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО.

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Теги: НАТО Міноборони Україна

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