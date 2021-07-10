Науковець назвав кількість можливих повторних заражень коронавірусом
Кількість повторних заражень коронавірусом залежить від способу життя самої людини
Наявність антитіл після хвороби або проходження вакцинації не захищає від повторного зараження
Вірусолог, керівник Міжнародного науково-освітнього центру біологічної безпеки Далекосхідного федерального університету, директор НДІ епідеміології та мікробіології імені Г.П. Сомова, професор Михайло Щелканов назвав число можливих повторних заражень на Covid-19. На його думку, якщо не дотримуватися заходів безпеки, то є ризик перехворіти на коронавірус необмежену кількість разів.
Щелканов заявив, що число повторних заражень коронавірусом залежить від способу життя самої людини. «Якщо продовжувати брати участь в масових галасливих тусовках, не дотримуватися соціальної дистанції, не носити маски, вірус рано чи пізно потрапить», – підкреслив він.
На думку вірусолога, наявність антитіл після хвороби або проходження вакцинації не захищає від повторного зараження, оскільки це «не протигаз і не костюм протихімічного захисту».
На думку лікаря-епідеміолога Едуарда Шункова, Covid-19 може стати таким собі аналогом грипу: цикл заражень триватиме до тих пір, поки імунітет не збудує повний захист. Медик нагадав, що коронавірус належить групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Таким захворювань властива сезонність, а імунітет до них недовговічний.
«Наприклад, до грипу він становить рік, тому ми щепимося один раз на рік, перед початком епідсезону, проте сімейство коронавірусів циркулює в середовищі завжди», – пояснив Шунков.
Лікар додав, що якщо вакцинація забезпечить високий титр антитіл, то його вистачить на довгий час, протягом якого пацієнт не захворіє Covid-19.