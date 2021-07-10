Науковець назвав кількість можливих повторних заражень коронавірусом

Наявність антитіл після хвороби або проходження вакцинації не захищає від повторного зараження

Вірусолог, керівник Міжнародного науково-освітнього центру біологічної безпеки Далекосхідного федерального університету, директор НДІ епідеміології та мікробіології імені Г.П. Сомова, професор Михайло Щелканов назвав число можливих повторних заражень на Covid-19. На його думку, якщо не дотримуватися заходів безпеки, то є ризик перехворіти на коронавірус необмежену кількість разів.

Щелканов заявив, що число повторних заражень коронавірусом залежить від способу життя самої людини. «Якщо продовжувати брати участь в масових галасливих тусовках, не дотримуватися соціальної дистанції, не носити маски, вірус рано чи пізно потрапить», – підкреслив він.

На думку вірусолога, наявність антитіл після хвороби або проходження вакцинації не захищає від повторного зараження, оскільки це «не протигаз і не костюм протихімічного захисту».

На думку лікаря-епідеміолога Едуарда Шункова, Covid-19 може стати таким собі аналогом грипу: цикл заражень триватиме до тих пір, поки імунітет не збудує повний захист. Медик нагадав, що коронавірус належить групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Таким захворювань властива сезонність, а імунітет до них недовговічний.

«Наприклад, до грипу він становить рік, тому ми щепимося один раз на рік, перед початком епідсезону, проте сімейство коронавірусів циркулює в середовищі завжди», – пояснив Шунков.

Лікар додав, що якщо вакцинація забезпечить високий титр антитіл, то його вистачить на довгий час, протягом якого пацієнт не захворіє Covid-19.