  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Науковець назвав кількість можливих повторних заражень коронавірусом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кількість повторних заражень коронавірусом залежить від способу життя самої людини - Науковець назвав кількість можливих повторних заражень коронавірусом

    Кількість повторних заражень коронавірусом залежить від способу життя самої людини

    Фото з відкритих джерел

    Наявність антитіл після хвороби або проходження вакцинації не захищає від повторного зараження

    Вірусолог, керівник Міжнародного науково-освітнього центру біологічної безпеки Далекосхідного федерального університету, директор НДІ епідеміології та мікробіології імені Г.П. Сомова, професор Михайло Щелканов назвав число можливих повторних заражень на Covid-19. На його думку, якщо не дотримуватися заходів безпеки, то є ризик перехворіти на коронавірус необмежену кількість разів.

    Щелканов заявив, що число повторних заражень коронавірусом залежить від способу життя самої людини. «Якщо продовжувати брати участь в масових галасливих тусовках, не дотримуватися соціальної дистанції, не носити маски, вірус рано чи пізно потрапить», – підкреслив він.

    На думку вірусолога, наявність антитіл після хвороби або проходження вакцинації не захищає від повторного зараження, оскільки це «не протигаз і не костюм протихімічного захисту».

    На думку лікаря-епідеміолога Едуарда Шункова, Covid-19 може стати таким собі аналогом грипу: цикл заражень триватиме до тих пір, поки імунітет не збудує повний захист. Медик нагадав, що коронавірус належить групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Таким захворювань властива сезонність, а імунітет до них недовговічний.

    «Наприклад, до грипу він становить рік, тому ми щепимося один раз на рік, перед початком епідсезону, проте сімейство коронавірусів циркулює в середовищі завжди», – пояснив Шунков.

    Лікар додав, що якщо вакцинація забезпечить високий титр антитіл, то його вистачить на довгий час, протягом якого пацієнт не захворіє Covid-19.

    Теги: лікар хвороби імунітет вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Науковець назвав кількість можливих повторних заражень коронавірусом