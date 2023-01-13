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Якою буде війна в Україні взимку: прогноз Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Якою буде війна в Україні взимку: прогноз Bloomberg
Імовірно, узимку найбільш активні бої продовжаться лише в районі Бахмута та Соледара
фото ілюстративне

Через морози бійці не можуть відходити від своїх баз надовго, а акумулятори дронів і смартфонів на морозі сідають удвічі швидше

Проблемою для Збройних сил України взимку може стати надмірно тепла погода, яка завадить просуванню вперед, оточенню російських сил чи спробам відкинути ЗС РФ із зайнятих територій. Про це пише видання Bloomberg. 

Зазначається, що із настанням холодів чимало українських і західних аналітиків прогнозували пожвавлення на фронті, зокрема, можливий черговий великий контрнаступ ЗСУ. Однак його може й не бути, хоч ґрунт за останній тиждень уже промерз достатньо, щоб витримати важку техніку.

«Через морози бійці не можуть відходити від своїх баз надовго, акумулятори дронів і смартфонів на морозі сідають удвічі швидше, а видимість через хмарність значно гірша – і якщо раніше за допомогою дронів можна було побачити, що відбувається на ділянці 25 квадратних кілометрів, то наразі тими ж силами можна покрити впʼятеро меншу площу. Морозна погода хороша для оборони – якщо в окопах у солдатів достатньо харчів і дров, атакувати ж узимку завжди складніше», – йдеться в повідомленні.

У статті зазначається, що навіть танки в умовах багнюки мало чим допоможуть, адже заправник до них просто не доїде. Імовірно, узимку найбільш активні бої продовжаться лише в районі Бахмута та Соледара, де українці поступово винищують російську живу силу.

«А щодо масштабного наступу, то українці мають кращу опцію. З усією західною зброєю, яку вони вже мають, і яку Захід їм продовжує давати, вони матимуть шанс істотно просунутися вперед. І фальстарту тут краще уникнути», – каже колишній британський військовий Ед Арнольд.

Також видання роз’яснило, чому Росія тримала своїх солдатів у будівлі ПТУ в Макіївці, яку знищили ЗСУ у новорічну ніч: через холод росіян тримали в одній будівлі, яку легше нагріти.

Нагадаємо, що за даними ISW, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

Держдеп вже роз’яснив, як вплине захоплення Соледара на перебіг війни.

Проте Міноборони не підтвердило здачі міста.

Читайте також: Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ
Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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