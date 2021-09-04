Найстаріше односолодове віскі в світі продадуть на аукціоні Sotheby's

Бочка з алкогольним напоєм чекала розкупорки рівно 80 років

Перша пляшка найстарішого односолодового віскі в світі, наповнена з бочки, що зберігалася на винокурні в Шотландії, буде продана з аукціону Sotheby's в Гонконзі, йдеться на сайті Sotheby's.

Шотландська компанія Gordon&MacPhail в четвер презентувала віскі, виготовлене на винокурні Glenlivet в Шотландії. Бочка з алкогольним напоєм чекала розкупорки рівно 80 років.

Як сказав представник компанії, її вміст буде розлито в 250 пляшок, з яких 249 надійдуть у вільний продаж. За якою саме ціною їх можна буде придбати, поки невідомо.

Першу пляшку продадуть із молотка

Найперша пляшка буде виставлена на торги. Власники винокурні вирішили, що такому цінному напою потрібен контейнер до пари – і доручили його виготовлення британському архітектору Девіду Аджайє.

«Я сподіваюся, що і пляшка, і архітектурний контейнер, в якому вона зберігається, стануть частиною ритуалу із розпивання цього віскі. Свого роду перформансом. Є щось особливе в тому, щоб перетворити це все в обряд. Акуратно відкривати контейнер, притримувати його, дбати про нього, відкривати пляшку, наливати віскі. Через свою форму контейнер вимагає обережності. Не можна просто схопити його і наповнити келих. Цим ритуалом можна буде насолоджуватися разом з друзями або наодинці. Сподіваюся, що 250 щасливчиків, які куплять віскі, отримають задоволення від процесу, що уповільнює час і залишає тебе наодинці з цією рідкою магією», – прокоментував Аджайє.

«Декантер номер 1» буде проданий з аукціону Sotheby's в Гонконзі в жовтні. За словами організаторів, вони сподіваються виручити за лот від 80 000 до 160 000 фунтів стерлінгів. Але з урахуванням унікальності пляшки і упаковки, кінцева ціна напою може виявитися набагато вищою.