Не бігайте голими! Консульство описало поведінку росіян у Дубаї на Новий рік

Генконсульство РФ у Дубаї звернулося до росіян напередодні Нового року

Генконсульство оригінально привітало громадян РФ із Новим роком

Генконсульство Росії в Дубаї закликало туристів не бігати голими по багатому району Дубай Маріна і не падати з яхт. Таке повідомлення було оприлюднене в Telegram-каналі генконсульства РФ у Дубаї, але згодом його видалили.

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Генконсульство, ймовірно, знаючи, у які неприємності потрапляють росіяни під час святкування Нового року в Дубаї, створило оригінальне новорічне привітання.

фото: скриншот

Пізніше публікацію видалили без жодних пояснень.

Нагадаємо, що раніше видання New York Times опублікувало репортаж із Об'єднаних Арабських Еміратів, де зараз вважають за краще жити багаті росіяни, які одночасно намагаються уникнути санкцій Заходу і мобілізації до російської армії, яка веде війну проти України.