Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Не бігайте голими! Консульство описало поведінку росіян у Дубаї на Новий рік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Не бігайте голими! Консульство описало поведінку росіян у Дубаї на Новий рік
Генконсульство РФ у Дубаї звернулося до росіян напередодні Нового року
фото: Pixabay

Генконсульство оригінально привітало громадян РФ із Новим роком

Генконсульство Росії в Дубаї закликало туристів не бігати голими по багатому району Дубай Маріна і не падати з яхт. Таке повідомлення було оприлюднене в Telegram-каналі генконсульства РФ у Дубаї, але згодом його видалили.

Генконсульство, ймовірно, знаючи, у які неприємності потрапляють росіяни під час святкування Нового року в Дубаї, створило оригінальне новорічне привітання.

Не бігайте голими! Консульство описало поведінку росіян у Дубаї на Новий рік фото 1
фото: скриншот

Пізніше публікацію видалили без жодних пояснень.

Нагадаємо, що раніше видання New York Times опублікувало репортаж із Об'єднаних Арабських Еміратів, де зараз вважають за краще жити багаті росіяни, які одночасно намагаються уникнути санкцій Заходу і мобілізації до російської армії, яка веде війну проти України.

Теги: росіяни ОАЕ консульство новости новорічні свята

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани знешкодили 2 БМП та 1 МТЛБ ворога
На Херсонщині партизани вивели з ладу російську бойову техніку
Вчора, 22:19
ЗСУ показали окупантів, які здалися в полон на Запорізькому напрямку
ЗСУ показали окупантів, які здалися в полон на Запорізькому напрямку
27 грудня, 20:00
Росіяни не бажають повертатись на батьківщину
Росіяни не хочуть повертатись на батьківщину: красномовна статистика
26 грудня, 08:59

Соціум

Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
У Росії за звинуваченням у держзраді вперше засудили школяра
У Росії за звинуваченням у держзраді вперше засудили школяра
Не бігайте голими! Консульство описало поведінку росіян у Дубаї на Новий рік
Не бігайте голими! Консульство описало поведінку росіян у Дубаї на Новий рік
Переполох у Білогороді: місцеві скаржаться на зачинені укриття (відео)
Переполох у Білогороді: місцеві скаржаться на зачинені укриття (відео)
Білгород під ударом: є загиблі й поранені (відео)
Білгород під ударом: є загиблі й поранені (відео)
Шампанське може повністю зникнути вже незабаром: учені шокували заявою
Шампанське може повністю зникнути вже незабаром: учені шокували заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
13K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
13K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
6986
Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів
6930
Ціна електроенергії у Німеччині: громадяни отримали погану звістку
6342
«Бавовна» в Росії: окупанти заявили про збиття понад 30 дронів

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua