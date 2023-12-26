Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни не хочуть повертатись на батьківщину: красномовна статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни не хочуть повертатись на батьківщину: красномовна статистика
Росіяни не бажають повертатись на батьківщину
фото із відкритих джерел

Росія намагається заохотити росіян повертатись додому, але державні програми демонструють протилежний результат

Програма переселення росіян, в рамках якої російське громадянство пропонується вихідцям з країни-агресора, що живуть за кордоном, а також їх нащадкам, майже провалилась. Як пишуть росЗМІ, за перші три квартали 2023 року в рамках програми, метою якої декларувалася «стабілізація чисельності населення Росії», на облік було поставлено лише 34,4 тис. людей, повідомляє в огляді Інститут Гайдара з посиланням на дані російського МВС.

Минулого року за той же період програмою скористалися 52,6 тис. людей, а за січень – вересень 2021-го – 60,2 тис. Таким чином, з початку війни проти України попит на переселення до Росії впав практично вдвічі (на 43%).

Якщо ж порівнювати з доковідним 2019-м, коли програмою скористалися 82,9 тис. осіб, кількість її учасників зменшилась у 2,4 раза або на 59%. Поточний попит на переселення до Росії став мінімальним із 2013 року, коли програмою скористалися 34,6 тис. людей.

Учасниками чинної з 2006 року програми можуть стати громадяни РФ, що проживають за кордоном, або їх нащадки («що зробили вільний вибір на користь духовного, культурного та правового зв'язку з РФ особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії раніше проживали на території РФ»). Держава надає їм податкові пільги, а також безкоштовну ділянку землі на Крайній Півночі, Сибіру та Далекому Сході.

Втім, переселятися можна не лише у віддалені області. У минулому учасники програми становили значну частину міграційного приросту постійного населення Росії, зазначає демограф Інституту Гайдара Ігор Єфремов. Але тепер приплив мігрантів знизився майже зі всіх країн – основних міграційних партнерів Росії, зазначає він.

За даними Росстату, за три квартали чистий міграційний приріст населення Росії склав 88,6 тис. осіб, що на 20% нижче, ніж за той же період роком раніше. «В останні роки, що передували пандемії Covid-19, реєстрований міграційний приріст (розраховується за порівнянною методикою) за той же період становив у середньому близько 180 тис. осіб. Таким чином, міграційний приріст у першому півріччі 2023 року знизився приблизно вдвічі відносно останніх років», – пояснює Єфремов.

Нагадаємо, громадяни Росії за дев'ять місяців 2023 здійснили за кордон на 20% більше поїздок, ніж рік тому. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн. поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн. 

Згідно зі статистикою, найчастіше росіяни воліють виїздити до країн близького зарубіжжя, а також Єгипту, Туреччини, Таїланду та до Об'єднаних Арабських Еміратів. При цьому враховувалися виїзди з країни з різними цілями як туристичними, так і діловими, приватними тощо. З європейських країн серед популярних напрямів залишилася тільки Фінляндія. Лідером за кількістю поїздок також є Абхазія: за перші три квартали 2023 року кордон із цією країною перетнуло 4,6 млн росіян. До десятки найбільш відвідуваних держав потрапив і Китай, який не входив туди минулого року.

Читайте також: Чим страшний жарт Медведєва про 15 років за рецепт «олів'є»
Теги: кордон громадянство населення пільги росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники потребують якомога більше дронів
Вірити в ЗСУ вже недостатньо, треба армії допомогати
8 грудня, 17:00
Ситуація на кордоні шкодить і польській економіці: за три останні квартали польський експорт до України зріс на 25%
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
27 листопада, 10:37
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW
5 грудня, 04:25
Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW
Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW
10 грудня, 06:30
За словами Ігнатова, вчора до нього надійшов лист від Служби зовнішньої розвідки з інформацією про те, що він нібито має російське громадянство
Глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів відреагував на чутки про паспорт РФ
21 грудня, 18:13
Окупанти знову ведуть так звані «м'ясні штурми» і використовують для цього ув'язнених
Окупанти шукають слабину в обороні: ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу Куп’янська
26 листопада, 15:14
Прикордонники показали знищені російські дрони на Запорізькому напрямку (фото)
Прикордонники показали знищені російські дрони на Запорізькому напрямку (фото)
29 листопада, 06:27
Російська армія вдарила по Херсону
Київ оговтується від балістики, ударні дрони на Миколаївщині: ситуація в регіонах
11 грудня, 09:58
Єдиний спосіб закінчити війну – закінчити її на полі бою
Якою буде війна в 2024 році: прогноз The Hill
12 грудня, 05:11

Політика

Росіяни не хочуть повертатись на батьківщину: красномовна статистика
Росіяни не хочуть повертатись на батьківщину: красномовна статистика
Скільки охочих поборотись за крісло Путіна? ЦВК Росії «порадував» росіян
Скільки охочих поборотись за крісло Путіна? ЦВК Росії «порадував» росіян
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
Експерти вирахували рік, після якого Росія почне ламатися
Експерти вирахували рік, після якого Росія почне ламатися
Кулеба: Країни ЄС схвалять €50 млрд для України попри можливе вето Угорщини
Кулеба: Країни ЄС схвалять €50 млрд для України попри можливе вето Угорщини
Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ
Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
41K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 
27K
Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною
26K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
7900
Деякі українські біженці у Норвегії можуть втратити тимчасовий захист
7895
Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: результати опитування

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua