Росіяни не хочуть повертатись на батьківщину: красномовна статистика

Росія намагається заохотити росіян повертатись додому, але державні програми демонструють протилежний результат

Програма переселення росіян, в рамках якої російське громадянство пропонується вихідцям з країни-агресора, що живуть за кордоном, а також їх нащадкам, майже провалилась. Як пишуть росЗМІ, за перші три квартали 2023 року в рамках програми, метою якої декларувалася «стабілізація чисельності населення Росії», на облік було поставлено лише 34,4 тис. людей, повідомляє в огляді Інститут Гайдара з посиланням на дані російського МВС.

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Минулого року за той же період програмою скористалися 52,6 тис. людей, а за січень – вересень 2021-го – 60,2 тис. Таким чином, з початку війни проти України попит на переселення до Росії впав практично вдвічі (на 43%).

Якщо ж порівнювати з доковідним 2019-м, коли програмою скористалися 82,9 тис. осіб, кількість її учасників зменшилась у 2,4 раза або на 59%. Поточний попит на переселення до Росії став мінімальним із 2013 року, коли програмою скористалися 34,6 тис. людей.

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Учасниками чинної з 2006 року програми можуть стати громадяни РФ, що проживають за кордоном, або їх нащадки («що зробили вільний вибір на користь духовного, культурного та правового зв'язку з РФ особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії раніше проживали на території РФ»). Держава надає їм податкові пільги, а також безкоштовну ділянку землі на Крайній Півночі, Сибіру та Далекому Сході.

Втім, переселятися можна не лише у віддалені області. У минулому учасники програми становили значну частину міграційного приросту постійного населення Росії, зазначає демограф Інституту Гайдара Ігор Єфремов. Але тепер приплив мігрантів знизився майже зі всіх країн – основних міграційних партнерів Росії, зазначає він.

За даними Росстату, за три квартали чистий міграційний приріст населення Росії склав 88,6 тис. осіб, що на 20% нижче, ніж за той же період роком раніше. «В останні роки, що передували пандемії Covid-19, реєстрований міграційний приріст (розраховується за порівнянною методикою) за той же період становив у середньому близько 180 тис. осіб. Таким чином, міграційний приріст у першому півріччі 2023 року знизився приблизно вдвічі відносно останніх років», – пояснює Єфремов.

Нагадаємо, громадяни Росії за дев'ять місяців 2023 здійснили за кордон на 20% більше поїздок, ніж рік тому. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн. поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн.

Згідно зі статистикою, найчастіше росіяни воліють виїздити до країн близького зарубіжжя, а також Єгипту, Туреччини, Таїланду та до Об'єднаних Арабських Еміратів. При цьому враховувалися виїзди з країни з різними цілями як туристичними, так і діловими, приватними тощо. З європейських країн серед популярних напрямів залишилася тільки Фінляндія. Лідером за кількістю поїздок також є Абхазія: за перші три квартали 2023 року кордон із цією країною перетнуло 4,6 млн росіян. До десятки найбільш відвідуваних держав потрапив і Китай, який не входив туди минулого року.