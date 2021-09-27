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    Не впав, як Янукович. У президента Франції жбурнули яйцем (відео)

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    У Ліоні невідомий кинув яйцем в президента Франції Еммануеля Макрона - Не впав, як Янукович. У президента Франції жбурнули яйцем (відео)
    У Ліоні невідомий кинув яйцем в президента Франції Еммануеля Макрона
    скріншот з відео

    Президент Франції не постраждав – яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись

    У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйце. Нападника затримали, а французький лідер вже заявив, що хоче з ним зустрітися, передає Lyon Mag.

    Повідомляється, що інцидент стався в ході його поїздки до Ліона. Інцидент стався під час Міжнародної виставки громадського харчування та гостинності. Воно влучило у плече Макрона, але не розбилося.

    Коли чоловік кидав яйце, він викрикнув «Хай живе революція», після цього його затримала Служба безпеки.

    Видання уточнює, що президент не постраждав, а яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись.

    Під час виступу на виставці Макрон висловив підтримку відродження індустрії громадського харчування й готельного бізнесу, а також виступив за звільнення від податку чайових.

    До слова, українці можуть згадати комічний епізод з Віктором Януковичем, що стався 17 років тому. Тоді кинуте студентом яйце повалило політика на землю, підірвавши його репутацію в очах виборців напередодні Помаранчевої революції.

    Історична подія сталася 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську, коли тодішній прем’єр Янукович відвідував Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Біля будівлі Януковича перестріла група студентів, які скандували «Ющенко! Ющенко!» (справа була за місяць до президентських виборів).

    Тоді один зі студентів, 17-річний Дмитро Романюк, вчинив славнозвісний «теракт» – кинув у Януковича яйцем.


    Теги: теракт Віктор Янукович Франція політика виставка Еммануель Макрон
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    Не впав, як Янукович. У президента Франції жбурнули яйцем (відео)