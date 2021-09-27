Макрон планує створити «центр досконалості»

Ідея створення «центру досконалості» належить колишньому шеф-кухарю Єлисейського палацу Гійому Гомесу.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення «центру досконалості» французької гастрономії, метою якого стане підвищення кваліфікації місцевих кухарів і просування національної кухні в світі.

Про це повідомляє AFP.

«Центр з навчання та підвищення кваліфікації для всіх кулінарних професій повинен дозволити наблизитися до досконалості, проводити підготовку до великих змагань і готувати людей перемагати від імені і під кольорами прапора Франції», - заявив Макрон, виступаючи напередодні «обіду кухарів».

За його словами, відповідна установа може бути створена в місті, який вважається світовій столиці гастрономії - в Ліоні.

Видання відзначає, що спочатку ідея створення «центру досконалості» належить колишньому шеф-кухарю Єлисейського палацу Гійому Гомесу.

До слова, президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонні переговори і обговорили повернення французького посла до Вашингтона.

Розмова відбулася за ініціативою Байдена – президенти обговорювали наслідки створення альянсу США з Австралією і Великою Британією AUKUS.

Повідомляється, що посол Франції повернеться до Вашингтона наступного тижня. В кінці жовтні Байден і Макрон проведуть зустріч на території Європи, щоб «досягти взаєморозуміння і зберегти динаміку процесу».