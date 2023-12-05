ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя – NYT

Ракета, яка, ймовірно, була випущена палестинськими бойовиками ХАМАС під час вторгнення в Ізраїль потрапила у військову базу «Сдот-Міха»

Ракета, ймовірно, випущена бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, влучила в ізраїльську військову базу, де, нібито, зберігається ядерна зброя Єрусалима. Про це повідомляє The New York Times.

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За даними видання, ракета, яка, ймовірно, була випущена палестинськими бойовиками ХАМАС під час вторгнення в Ізраїль потрапила у військову базу «Сдот-Міха», що в 42 кілометрах від Єрусалиму.

За оцінками Ганса Крістенсена, директора проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених, в цьому регіоні ймовірно зберігається від 25 до 50 ядерних пускових установок «Єрихон».

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«Ці боєголовки, швидше за все, зберігаються в окремому місці подалі від бази, тому вони не перебували під загрозою під час атаки», – сказав Крістенсен.

Повідомляється, що хоч самі ракети не були пошкоджені, проте під час атаки почалося займання на прилеглій території.

New York Times зазначає, що це перший відомий випадок удару палестинських бойовиків по об'єкту, який, ймовірно, містить ядерну зброю. При цьому незрозуміло, чи знав ХАМАС про це, чи об'єкт став ціллю випадково.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія почала операцію на півдні Сектора Гази. Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві обіцяє не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону.

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Нагадаємо, Ізраїль планує продовжувати війну проти терористичного угруповання ХАМАС протягом року, або навіть більше.

Як повідомлялося, ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.