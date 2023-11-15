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Ізраїль зніс будівлю парламенту ХАМАСу в Газі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль зніс будівлю парламенту ХАМАСу в Газі
ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАСу
фото: скріншот

Після того, як військові сфотографувалися всередині парламенту ХАМАСу, будівлю було знесено

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвала будівлю парламенту ХАМАСу в місті Газа. Про це пише The Times of Israel.

Після того, як кілька днів тому військові сфотографувалися всередині будівлі парламенту ХАМАСу, будівлю було знесено.

Будівля була захоплена сьомою бронетанковою бригадою і піхотною бригадою Голані.

У соціальних мережах поширили відео, на якому видно момент вибуху.

Нагадаємо, 13 листопада ізраїльська армія зайшла у парламент ХАМАСу в Газі. Повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. За словами міністра оборони Ізраїлю Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками».

До слова, Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення точної та цілеспрямованої операції проти ХАМАСу в найбільшій лікарні Сектора Гази «Аль-Шифа».

Раніше ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал дитячої лікарні в Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.

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Теги: Сектор Гази Ізраїль ХАМАС військові війна армія

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