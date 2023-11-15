Ізраїль зніс будівлю парламенту ХАМАСу в Газі
Після того, як військові сфотографувалися всередині парламенту ХАМАСу, будівлю було знесено
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвала будівлю парламенту ХАМАСу в місті Газа. Про це пише The Times of Israel.
Після того, як кілька днів тому військові сфотографувалися всередині будівлі парламенту ХАМАСу, будівлю було знесено.
Будівля була захоплена сьомою бронетанковою бригадою і піхотною бригадою Голані.
У соціальних мережах поширили відео, на якому видно момент вибуху.
יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה | תיעוד@roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ— כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023
Нагадаємо, 13 листопада ізраїльська армія зайшла у парламент ХАМАСу в Газі. Повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. За словами міністра оборони Ізраїлю Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками».
До слова, Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення точної та цілеспрямованої операції проти ХАМАСу в найбільшій лікарні Сектора Гази «Аль-Шифа».
Раніше ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал дитячої лікарні в Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.
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