Невідомі у Польщі напали з ножем на двох українок, одна загинула

Одного з підозрюваних затримали, він також з України

Двоє чоловіків напали на українок у Польщі. Одна з них не вижила

У польському місті Нацпольськ Мазовецького воєводства стався напад на двох українок. Одного з підозрюваних затримали, він також з України. Про це повідомляє сайт tvn24.

У п'ятницю, 3 червня, правоохоронці отримали повідомлення, про те, що в Нацпольську «чоловік напав з ножем на двох жінок». Поліція встановила, що до помешкання прибули двоє чоловіків, один з яких вийшов із машини та напав на жінок у будинку, поранивши їх ножем. Потім нападники поїхали, а сусіди почули крик і повідомили екстрені служби.

«Одну з постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, інша, віком 29 років, померла, попри проведені реанімаційні заходи. У квартирі було двоє дітей (віком 2,5 роки й п'ять місяців), вони були доставлені на обстеження в лікарню», – йдеться в повідомленні.

Автомобіль, яким втекли нападники, за декілька кілометрів потрапив у ДТП і з’їхав у кювет. Чоловіки покинули авто і втікали пішки. Одного з них затримали поліцейські – він був у нетверезому стані. Іншого затримали через кілька годин, він виявився громадянином України.

Нагадаємо, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити денних 40 злотих (близько 276 грн) українським біженцям.